【IT之家开箱组】海信手机金刚4 Pro开箱图赏：硬朗、典雅

11月，海信正式发布了全新的海信手机金刚4 Pro。海信手机金刚4 Pro搭载了高通骁龙636移动平台，辅以4GB内存，其内置了一块4000mAh的大容量电池，是款主打长续航的商务手机，具有一系列的商务特性。这款手机搭载的操作系统为基于Android 8.1的海信Vision 6，售价为1699元。IT之家已经拿到了这款手机的样机。在详细的评测发布之前，IT之家先为大家奉上海信手机金刚4 Pro的开箱图赏。

▲海信手机金刚4 Pro的盒子采用了黑金的配色，风格简约低调，其上印着手机的品牌、型号、Slogan和“海信智造”字样。

▲将盒子打开，除了手机本身之外，我们还可以看到充电头、数据线、耳机等配件。

▲海信手机金刚4 Pro的整体风格比较硬朗，黑金的配色、高强度的金属边框以及背面内敛光滑的玻璃材质让这款手机看上去高贵典雅。

▲海信手机金刚4 Pro的底部有3.5毫米耳机接口、麦克风开孔、Micro-USB接口和扬声器，顶部有个降噪麦克风开孔，左侧面有SIM卡卡槽和“智慧按键”哈利键，右侧面有音量电源键和刻工精致“Hisense”标志。

▲海信手机金刚4 Pro采用了时下流行的刘海屏设计，具有比较理想的屏占比。

▲屏幕参数方面，海信手机金刚4 Pro搭载了一块尺寸为6.18英寸、分辨率为1080*2246的LCD屏幕，显示效果出众。

▲看手机的背面。海信手机金刚4 Pro的背面除了后置双摄、闪光灯和AI CAMECA标识之外并无其他多余的元素，整体非常干净简洁。

▲由于玻璃的手感比较温润，而且这款手机的正面和背面均采用了2.5D玻璃，因此当把手机握在手里时，它的手感还是比较不错的，并没有强烈的割手感。

好了，以上就是海信手机金刚4 Pro开箱图赏的全部内容，关于这款手机的详细体验，敬请关注IT之家后续的评测文章。