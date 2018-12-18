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《英雄联盟》新英雄妮蔻概念图：初期设计更加狂野

2018-12-18 17:38:06来源：游民星空作者：Daniel Orive责编：小白评论：

拳头公司的高级角色设计师Daniel Orive近日在Artstation上分享了《英雄联盟》新游戏万花通灵·妮蔻的概念设计图，一起来欣赏一下吧。

前三张是我们现在看到的妮蔻，妮蔻是一个换形者，来自一个失落许久的瓦斯塔亚部落，她怀着无穷的好奇心，瞪大了眼睛，不肯错过这个世界上发生的每一件新奇事。

这两张是妮蔻的初期设计，这样的妮蔻显得更加狂野，受文明影响的程度较低。但实际上，她之所以变成了现在的模样，是不断学习和模仿他人的结果。

这张是妮蔻释放技能的动作设计。

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关键词：英雄联盟妮蔻

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