中国移动成立全资金融科技子公司：注册资本10亿元

12月18日消息，中国移动子公司中移动金融科技有限公司正式揭牌，落户北京金融科技与专业服务创新示范区。

工商信息显示，中移动金融科技有限公司成立于2018年9月28日，法定代表人沈红群，经营范围包括金融信息咨询、技术服务、技术开发、技术咨询、设计、制作、代理、发布广告、数据处理等。

据北京市政府信息公开专栏显示，中移动金融科技公司是中国移动通信集团旗下的全资子公司，注册资本金10亿人民币，主要业务涵盖融合支付、特色电商和金融科技三大板块。

其中，在融合支付板块方面，作为中国移动集团对外支付能力合作的专业主体，承担以号码为核心，以和包为主体的融合支付体系的统一建设和运营职责，聚合内外部资金，压降支付成本，实现集团利益最大化，做融合支付的打造者。

特色电商板块方面，作为中国移动集团积分和电商对外合作的专业主体，承担全集团积分和电商的统一运营和相关平台的统一建设职责，整合内外部资源，挖掘积分价值，做特色电商的运营者。

金融科技板块方面，作为中国移动集团对外提供互联网金融服务的唯一专业主体，承担互联网金融业务统筹、合作、创新、运营及相关平台的统一建设职责，拓展新收入，创造新价值，做金融科技的开拓者。

事实上，中国移动早在几年前就开始布局金融。2010年，中国移动曾出资近四百亿元收购浦发银行百分之二十股份。此后，其旗下支付清算服务公司中移电子商务成立，推出品牌产品“和包支付”，相继摘取移动电话支付和银行卡收单支付牌照，并在后来获得基金销售支付结算许可、互联网支付、预付卡发行以及受理牌照等。