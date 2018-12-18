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鹿客智能门锁Touch2 Pro发布：触控屏操作，售价5188元

2018-12-18 18:18:25来源：IT之家作者：恒锦/实习责编：恒锦/实习评论：

IT之家12月18日消息 今日，云丁科技在北京举办新品和战略发布会，发布了旗下的高端智能门锁Touch2 Pro，售价为5188元。

这次发布的Touch2 Pro将一块2.5D钢化玻璃融合进智能门锁里面，这块触控屏的应用将为用户提供更多智能化、便捷化体验。

操作上，用户可以通过触控屏进行本地可视化设置，各种信息内容可以在这块屏幕上一目了然，并且根据自己喜好定制专属个性化主题、解锁动画、短视频留言等。而安全性上，触控屏可随机变换数字排列位置，实现密码防偷窥。

并且，Touch2 Pro增强了活体指纹识别，采用光学检测技术和半导体电容指纹识别技术，通过提取指纹、皮肤、血液等多种生物特征信号，验证用户指纹信息，在安全性和便捷性上较现有产品有较大提升，针对指纹识别不好的用户群体，加强版的活体指纹识别率提升了20%。

在硬件方面，Touch2 Pro的外面板支持IPX4防水等级，能够防止一些泼溅水滴进入内部，而8000mAh的电池也为续航提供了一定的保障。

除了定位最高的Touch2 Pro，云丁科技还发布了Touch2智能门锁，相较于Touch2 Pro，后者去掉了触控屏和一些其他附加功能，售价为3699元。

售价为5188元的Touch2 Pro将会在12月19日上午10点发售，首批用户赠送价值1600元的智能猫眼。

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关键词：智能门锁

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