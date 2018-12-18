2019LPL春季赛阵容大名单出炉：首战亮相德杯

2018年冬季转会期正式结束，各大战队也陆续公布了2019LPL春季赛阵容大名单。本次LPL参赛队伍将由之前的14支扩展到16支，其中SDG(SinoDragon Gaming)、V5(Victory Five)两支队伍首次登上LPL舞台。

RNG：原MAD教练Greentea加入，并暂替孙大永完成德杯BP

新赛季RNG战队在保持原队员阵容下，补强打野以及ADC位置，原RYL青训队打野选手S1xu、AD选手Wink将正式调入RNG。孙大永将继续担任战队总教练一职，原MAD战队教练Greentea加入教练组担任战术教练，并在德杯期间暂替孙大永完成BP工作。

RNG电子竞技俱乐部英雄联盟分部新赛季名单：

上单：Letme（严君泽）/Zz1tai（刘志豪）

打野：Mlxg（刘世宇）/Karsa（洪浩轩）/S1xu（王康灿）

中单：Xiaohu（李元浩）

ADC：Uzi（简自豪）/Able（戴志春）/Wink（张锐）

辅助：Ming（史森明）

总教练：Kezman（孙大永）

战术教练：Greentea（蔡尚精）

EDG：全体选手留队，原RNG教练Heart加入

2019赛季EDG战队将保持原队员阵容，LPL编号001将再次出征。Nofe教练兑现赛前许下的承诺，EDG止步四强就主动卸下教练一职，后转会至LCK赛区AFs战队。原RNG教练Heart加入EDG，期待在战术创新、赛训管理等方面带来全新改变。

EDG电子竞技俱乐部英雄联盟分部新赛季名单：

主教练：EDG.Heart

上单：EDG.Ray

打野：EDG.Clearlove、EDG.Haro

中单：EDG.Scout

ADCarry：EDG.iBoy、EDG.Hope

辅助：EDG.Meiko

IG：主教练尚在敲定中，德杯将由Mafa出任BP教练

辅助选手baolan经过续约风波后，与IG战队签订了三年合同，新赛季IG战队也将继续保持冠军阵容。金晶洙教练合约到期宣布离队后，俱乐部与多名教练人选进行接触，目前新的主教练人选还在在敲定过程之中。

IG电子竞技俱乐部英雄联盟分部新赛季名单：

教练：Mafa

上单：TheShy（姜承録）/Duke（李浩成）

打野：Ning（高振宁）

中单：Rookie（宋义进）

ADC：Jackeylove（喻文波）/West（陈龙）

辅助：Baolan（王柳羿）

JDG：越南籍打野选手Levi正式加入

原100Thieves战队打野选手Levi加入JDG战队，其瞎子一秒五键抢龙的操作被人津津乐道。新赛季将继续由主教练Homme带领，期待新阵容新赛季有更好的表现。

JDG电子竞技俱乐部英雄联盟分部新赛季名单：

主教练：Homme

上单：Zoom

打野：Levi（原100T）、Flawless（原RW）、xiaohan

中单：Yagao

ADC：Bvoy（原YM）

辅助：LvMao

离队/转会：RD（LGD），LokeN（TOP）、Clid（SKT）

RW：二代侠盗勇士登场

在转会期间，RW战队经历了大洗牌，初代侠盗勇士就此解散。新的侠盗勇士将由初代的辅助选手Killua带领再次出发。

RW电竞俱乐部英雄联盟分部新赛季名单：

上单：Zhaoyun（刘双胤）、Jiangqiao（蒋嘉峰）

打野：Xuzhu（李宇清）

中单：HuaTian（田迈）/KongMing（黄忆军）/Jingtian（梁世会）

ADC：L1ug（梅鸿辉）

辅助：Killua（刘丹阳）

离队/转会：Smlz（SNG），Doinb（FPX）、Flawless（JDG）、Mouse

TOP：多名选手离队，Knight加入改名Knight9致敬厂长

在2018LPL夏季赛常规赛中，TOP战队一直处于LPL垫底，但在后半段赛程奋起直追，并进入了季后赛阶段，可以说是夏季赛的一批黑马。在转会期间，Lies、Corn等多名选手选择离队，随后TOP战队引入了Knight、Loken等四名选手，阵容看起来很豪华，期待德杯的表现。

TOP电子竞技俱乐部英雄联盟分部新赛季名单：

主教练：白色月牙

上单：TOP.Moyu、TOP.369（原KOF）

打野；TOP.Xx

中单：TOP.Knight9（原SNG）

ADC：TOP.LokeN（原JDG）、TOP.QiuQiu

辅助：TOP.Ben（原WE）、TOP.Cat

离队/转会：Lies（LGD）、Corn（V5）、Karin、Fage、Xubin、Ggoong

BLG：昔日三连跳老IM成员仅剩一人

BLG在转会期间进行了大换血，上单选手Amazing、中单Athena以及辅助选手Road相继离队，昔日老IM时期成员仅剩Jinjiao一人。双韩援加盟战队，原MVP上单选手ADD以及原AFs中单选手Kuro加入。

BLG电子竞技俱乐部英雄联盟分部新赛季名单：

主教练：沈成洙BLG.Sim

助理教练：朴在石BLG.Shadow

第二助理教练：李杰BLG.Jay

上单：姜建模BLG.ADD（原LCK MVP）

打野：曾国豪BLG.Meteor（原LDL VSG），李在烨BLG.Chieftain

中单：李书行BLG.Kuro（原LCK AFS）

AD Carry：谢金山BLG.Jinjiao

辅助：谢超BLG.Kine，彭芳BLG.Mni（原BLG青训）

离队/转会：Road（V5）、AmazingJ、Athena、Mole

FPX：无状态离队，Doinb加入

无状态cool合约到期宣布离队，原RW中单选手Doinb以及原SNG打野选手Tian相继加入。主教练白色月白离队转至TOP，原LMS赛区闪电狼战队教练战马加盟FPX，担任主教练一职。

FPX电子竞技俱乐部英雄联盟分部新赛季名单：

主教练：陈如治WarHorse（原FW）

上单：金韩泉GimGoon

打野：高天亮Tian（原SNG）

中单：金泰相Doinb（原RW）/朴伟林Cepted

ADC：林炜翔Lwx

辅助：刘青松Crisp

离队/转会：Cool、bing

LGD：赌上从业生涯，给Condi一次机会

在2018年冬季转会期期间，LGD战队做出了大幅度的调整，Jinoo、Y4、nanzhu、Newt、Regank正式离队，引入Kramer、RD等多名选手。其中争议最大的就是原WE战队condi的加入，很多粉丝表示对LGD粉转黑。而胡彪经理在接受访问时表示：“我觉得没必要把一个人往死里怼，成长的路上谁都犯过不少错误，何必把他们搞死呢？”

LGD电子竞技俱乐部英雄联盟分部新赛季名单：

主教练：UDJ（原JDG）

教练：DP、Cammly

上单：LGD.Lies（原TOP）

打野：LGD.Eimy、LGD.condi（原WE）

中单：LGD.Yuuki、LGD.Ian（原MVP）

ADC：LGD.Kramer（原AFs）、LGD.RD（原JDG）

辅助：LGD.Pyl

离队/转会：Jinoo、Y4、nanzhu、Newt、Regank

OMG：知名主播关总输送主力上单选手

在2018年冬季转会期期间，OMG战队引入了Ale、l3est16以及Penguin三名LDL选手和一名青训队员Xuan。其中Ale选手是由虎牙知名主播官总推送，是一名敢打敢秀却从不玩肉的选手。

OMG电子竞技俱乐部英雄联盟分部新赛季名单：

上单Ale胡嘉乐（原LDL SHEINOO）/XiYang胡彬

中单Icon谢天宇

ADC Chelly李雨州

辅助Five刘时雨/Xuan吴征航（原OMG青训队员）

打野Mountain薛兆鸿/l3est16周知理（原LDL OnlyGame）/Penguin赵帅（原OMD）

离队/转会：Jiekou、World6、XuanXuanpi

SN：又一全华班诞生，纸面实力LPL前四

SNG电子竞技俱乐部更名为“苏宁易购电子竞技俱乐部”，简称“SN”。在转会期间，原FW中单选手Maple和辅助选手SwordArT，以及原RW战队ADC选手Smlz强势加盟。LPL官方解说米勒评价：纸面排名LPL前四。

苏宁易购电子竞技俱乐部英雄联盟分部新赛季名单：

上单：XiaoAL、Biubiu（青训梯队）

中单：angel、Maple（原FW）

ADC：SMLZ（原RW）

辅助：SwordArT（原FW）

打野：H4cher、Weiwei（青训梯队）

离队\转会：Sim教练，lilac教练，fury（APK），yoon，fenfen、Proud（AFS）、Tian（FPX）

Snake：light下调至LDL战队培养

在2018LPL夏季赛的成绩并不理想，在转会期期间也做了相应的人员调动，引入两名LDL选手Andy和Asura，以及一名韩国籍中单选手Mala。而原队员light则下调至LDL战队培养，guoguo合约到期已离队，水晶和蝴蝶将在后续安排协商完毕后再公布。

Snake电子竞技俱乐部英雄联盟分部新赛季名单：

教练：明哲

上单：Flandre

打野：SofM

中单：Mala（韩国籍自由人）、Andy（原LDL WD）

ADC：Asura（原LDL ME）

辅助：Maestro

离队/转会：Guoguo、Light（WD）

WE：微笑担任主教练一职

原任监督WeiXiao将以主教练的身份重回赛场，三名MSC战队选手beishang、chen9、Sun以及一名韩国籍选手Poss加入，Pepper转出至新战队V5。由于10人名单上限原因，AD选手imp加入队伍训练生名单，随队训练，并可随时替换到主力10人名单。

WE电子竞技俱乐部英雄联盟分部新赛季名单：

WE.Mika李铭陆【经理】

WE.WeiXiao高学成【主教练】

WE.JinJin金光华【副教练】

WE.Zero윤경섭尹景燮【副教练】

上单位：WE.957柯昌宇【队长】、WE.Poss김민철金旻哲（原REVERSE Gaming战队）

打野位:WE.Magic周俊轩、WE.beishang姜志鹏（原LDL MSC）

AP位：WE.xiye苏汉伟、WE.chen9陈怡冰（原LDL MSC）

AD位：WE.Mystic진성준陈圣俊、WE.GENTLE姚熙鉴

辅助位：WE.Missing娄运峰、WE.Sun王旭卓（原LDL MSC）

离队/转会：Pepper（V5）、Condi（LGD）、imp（训练生）

VG：原VG上单选手Loong回归担任主教练

原VG上单选手Loong在春季赛退役后前往UP担任教练，并带领队伍打进LDL决赛，新赛季将回归VG担任主教练一职。中野韩援组合Swift与Coco自动离队，Xintai与Yueguan合同到期现已离队。

VG电子竞技俱乐部英雄联盟分部新赛季名单：

主教练：Loong

上单：Aodi（原UP）、Chelizi（原VSG）

中单：JayOvO（原TYLOO）、FireRain

辅助：Caveman、SouthWind（原PRW）

打野：Aix、Youdang

ADC：Puff（原PRW）、Snow

离队/转会：Easyhoon教练（SN助教）、Martin、Coco、Swift、Xintai、Yueguan

2018LDL冠军SDG：原IG旗下YG战队前身

SDG电子竞技俱乐部，原为iG电子竞技俱乐部旗下YG战队。在全新资方“上海鹤耀文化有限公司”的管理下脱离iG系统，作为独立俱乐部运营。在2018年LDL夏季赛总决赛中，SDG勇夺冠军，成功晋级至LPL联盟，征战2019年LPL全部赛程。

SDG电子竞技俱乐部英雄联盟分部新赛季名单：

上单：Changhong（蒋昌宏）

打野：Xiaopeng（王鹏）

中单：Twila（黄庭威）

AD：GALA（陈伟）

辅助：Mark（凌旭）、Mistuki（陆佳伦）

新战队V5：小RNG

Victoryfive电子竞技俱乐部，简称：V5或Victory5战队，是一支成立于2018年的新生代电竞战队。由澳门电子竞技总会第一届会长何猷君先生亲力打造，他们通过竞标进入LPL联盟，开始征战2019年LPL全部赛程。在官宣公布的阵容名单中，看到的都是熟悉的面孔，多名选手都曾效力于皇族，网友戏称为“小RNG”。

V5电子竞技俱乐部英雄联盟分部新赛季名单：

主教练：V5.DOG8(蔡学裕)

助教：V5.changan(陈煜)

上单：V5.Jinoo（原LGD）

中单：V5.Corn（原TOP）

打野：V5.Pepper（原WE），V5.Ben4（自由人）

ADC：V5.Y4（原LGD）

辅助：V5.Road（原BLG），V5.Ley（自由人）