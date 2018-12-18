松下相机上海体验店开业：日后可体验全幅微单

IT之家12月18日消息 在10年前松下开创了微单/无反相机先河，推出了没有反光板、可换镜头的G1。不过随着国内电商兴起，想在线下体验松下微单、LUMIX镜头变得困难，松下现在逐渐弥补不足，松影俱乐部体验店在上海开业了。

从G1开始，松下一共推出了G、GF、GH、GM、GX五个系列近30台M43卡口微单相机，入门的GF系列主打女性市场，GX系列是中坚产品，GH系列倾向视频，是M43相机中的视频旗舰，其中GH5S更是唯一一款采用Dual ISO（ADC）技术相机，拥有可与全幅匹敌的高感，G系列是摄影旗舰，在配合200mm f/2.8、100-400mm f/4-6.3镜头下，是一套轻便的鸟类摄影器材。

除了大力发展M43可换镜头相机外，松下也不忘推出固定镜头相机，LX100 II采用了4/3传感器与一支10.9-34mm（等效24-75mm视角）、f/1.7-2.8镜头，在同类产品虚化无敌手；LX10拥有1英寸CMOS传感器固定镜头相机最大的光圈，达到了f/1.4-2.8；ZS220在保持卡片机大小下，实现12X光学变焦；FZ-2500则是一款视频神机，它使用了1英寸传感器，24-480mm、f/2.8-4.5镜头，变焦比达到了20倍，可拍摄4K、4K DCI视频，支持V-Log，可经HDMI输出10bit 4：2：2视频，甚至内置多档ND滤镜。

在松影俱乐部体验店，消费者均可体验上述相机、镜头，松下还为全幅微单相机S1/S1R留出了位置。2018年是松下非常重要的一年，从1918年创立至今已有100年历史，从2008年创建微单品牌LUMIX G也有10年历史，在这特殊一年里松下相机选择在Photokina 2018上公布L卡口联盟，新建了全幅微单品牌LUMIX S，亮相了两款全幅微单相机S1、S1R。

在月初，松下在Youtube上发布了一部LUMIX S宣传片，在视频中摄影师讲述了S1R使用体验，首次带来了实拍样张，如无意外松下会在CES 2019上正式发布两款相机，在2019年春季正式与中国消费者见面。假如读者想在第一时间体验到S1、S1R两款全幅微单，那前往松影俱乐部体验店是最佳选择。

今天在上海开业的松影俱乐部体验店只是松下相机四个线下体验店之一，松下早前在北京、厦门、深圳已有体验店开业，具体地址见文末。需要注意的，松影俱乐部体验店只提供体验服务，不做销售。但消费者不必担心买不到松下相机，松下相机在天猫、京东均开设了官方旗舰店，在体验店附近一般有松下相机经销商，比如上海体验店边上就是松下相机经销商，体验后购买非常方便。

松影俱乐部线下体验店地址：

【上海市】鲁班路300号星光照相器材批发市场A103

开放时间：9:00-19:00

【北京市】海淀区西四环中路4号北京摄影器材城C1

开放时间：周一-周五9:00-17:00 周六-周日9:00-17:30

【厦门市】思明区湖滨南路76号百脑汇科技大厦商场1楼1E04

开放时间：9:00-19:00

【深圳市】福田区华强北路华强电子世界新华强三楼H3020

开放时间：9:30-18:30