中国电信杨峰义：5G发展初期应以通信功能为主体推进

12月18日消息 在今天举行的“2018中国通信产业大会暨第13届中国通信技术年会”上，中国电信技术创新中心主任杨峰义指出，5G首先是通信工具，其次才是助推器。5G业务和应用的发展初期还是应该以通信功能为主体（起码对eMBB而言）来推进，再逐步渗透到各行业中。

杨峰义表示，ITU确定的5G愿景中，5G作为通信工具服务于人类，同时作为一个推进器可以帮助其他工业领域的发展，比如医疗科技、运输、教育。具体体现在七个方面：

第一、连接世界的无线基础设施。移动网络的覆盖就像阳光空气一样无所不在，宽带连接将具有与电力、自来水一样的基础地位。

第二、形成新的ICT市场。成为全球经济发展的推手。这些可能的领域包括大数据的积累、聚合和分析，为企业和社会网络提供基于无线网络的定制化的网络服务。

第三、通信的新手段。使人们可以通过任何终端在任何时间任何地方共享任何类型的的内容。

第四、社会的新形态。提供快捷的手段接入到数字书本或INTERNET上的云存储知识，改变教育的模式；也可以促进诸如e-learning、e-health、e-commerce等应用的发展，形成数字化的社会新形态。

第五、增加能源效率。新一代宽带无线移动通信网络通过支持机器到机器通信提供智能电网、远程会议、智能物流和运输等服务，提高能源效率。

第六、催生新的艺术和文化形态。将支持人们通过虚拟合唱、快闪、共同写作或编曲等手段创作艺术作品，或者参加到相关活动中。连接到虚拟世界人们可以建立新型的社区，建设自己的文化，形成全新的艺术和文化形态。

第七、满足未来社会的核心需求。比如防灾救灾、人口老龄化、资源紧缺、环境污染等问题。

杨峰义认为，5G将会为我们带来文化产业的新型态和新型的ICT产业，比如与城市展览馆、科技馆、博物馆、以及景区等实际场景结合，通过本地化网络覆盖和MEC平台提供AR内容本地缓存及处理的能力。同时，5G也将带来智慧城市、农村的新形态，包括高清直播、自动喷洒等城市工作、生活、学习智能化。

此外，5G还将成为构建工业4.0的核心力量。杨峰义表示，工业领域门类众多，统一的解决方案难以推广；数据量和部署的密集程度决定了需要总线式的无线接入系统；传统宏基站不适用，需要能提供高速率的小基站；毫米波频段是很自然的选择，体积小，提供速率高；同时电波传播的衰减大，干扰容易规避，适于工厂环境的组网应用；庞大的本地数据量和数据安全问题，将促使客户定制化的本地化网络是常态；多接入边缘计算，尤其是移动固定融合的边缘计算平台会是5G支持工业4.0的核心能力。

杨峰义强调，5G时代，跨行业的需求很庞大，但是也应该充分认识到进入的高门槛和行业壁垒；满足中国未来社会发展需要和新文化艺术形态的业务与应用，更加迫切和可行。