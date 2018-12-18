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B社作死路上进一步：《辐射76》或将加入“Pay to Win”氪金

2018-12-18 18:53:17来源：3DMgame作者：Light责编：孤城评论：

《辐射76》似乎有点坐不住了，正打算在饰品之外拓展其它的微交易内容。

国外论坛用户最近张贴了一份《辐射76》新补丁改动列表，其中提到了“饭盒”的字样，这是一项会给玩家提供各种增益效果的道具。

在改动列表中，我们可以看到饭盒的效果包括伤害奖励、增加负重和获得XP提升等。

在服务器里游戏的玩家均可看到饭盒，部分效果是影响全服的。

而饭盒对应的代码标签是“ATX”，论坛用户表示这是“Bethesda原子商店档案”，因此普遍认为这些饭盒是付费道具，需要花费原子币来获得增益效果。

原子币是《辐射76》中的货币，在游戏中可以赚取，当玩家在游戏中达到一定进度之后，获得原子币的难度会成指数级上升。

《辐射避难所》的玩家对于饭盒并不陌生，饭盒中会开出游戏货币、资源、武器和各种其它道具与皮肤。

在今年10月份的时候，Bethesda高管Pete Hines曾表示《辐射76》会“给玩家甩大把原子币”，而玩家只能用原子币来购买皮肤和外套等装饰道具。

然而，如今玩家已经对原子币的价格怨声载道，商店里的道具也是越来越贵。

在《辐射76》经历了发售后一系列负面新闻之后，再给游戏加入个pay to win型微交易的话，那真的是疯了。

但目前来说，官方尚未证实将会加入这项改动，接下来我们要看看Bethesda对此态度究竟如何，会不会在之后的商店中突然出现饭盒道具。

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关键词：B社辐射76

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