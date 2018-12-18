路透：滴滴2019年或收购一家汽车厂商，小鹏汽车在列

北京时间12月18日晚间消息，路透社今日发表文章称，与全球其他竞争对手一样，估值560亿美元的中国打车服务“独角兽”滴滴出行正强化与传统汽车厂商的合作。由于中国汽车厂商估值的下滑，这可能刺激滴滴出行创始人程维在2019年去收购一家汽车厂商。

如今，科技行业和汽车行业之间的界限正在迅速模糊。今年，滴滴出行与十几家制造商合作推出了一个汽车共享网络。随后，包括日本丰田汽车在内的31家公司结成了一个更大的联盟，在销售和融资方面进行合作，并联合开发新能源汽车和行业标准。

但事实上，最值得期待的将是滴滴出行的一支车队。程维已与北汽集团等本土汽车制造商以及德国汽车零部件巨头大陆汽车(Continental)签署了合作协议，其目标是打造由司机共享的“特制”车辆。知情人士还称，程维还悄悄地组建了一支由工程师和设计师组成的内部团队。

程维有充分的理由进军汽车制造市场。当前，拥有5亿用户的滴滴出行正与Waymo等科技公司和汽车厂商展开竞争，试图主导自动驾驶汽车市场。而垂直整合——控制算法和数据，以及汽车设计和制造流程——将给滴滴出行带来优势。

2017年，滴滴出行融资40亿美元。据《华尔街日报》当时报道称，这使得滴滴出行的现金储备达到120亿美元。从那时起，滴滴出行就开始进军新市场，强化乘客安全，并扩大了汽车服务业务。

事实上，仅其中一半的现金储备就足以收购一家汽车制造商。据评级机构惠誉国际(Fitch)称，中国消费放缓对这一行业造成了沉重打击，今年的销量有望出现自上世纪90年代以来首次同比下降。今年以来，截至12月中旬，MSCI中国汽车指数已下跌46%。

滴滴出行的潜在收购对象可以排除一些国有汽车厂商，更灵活的汽车初创公司看起来更合适，包括由阿里巴巴资助的小鹏汽车，以及由前宝马和日产汽车高管创立的Future Mobility公司。一项大胆的交易将确保滴滴出行稳操胜券。