华为定义5G四要素：4G/5G共站、OPEX节省节能、行业应用、商业模式重构

12月18日消息 在今天举行的“2018中国通信产业大会暨第13届中国通信技术年会”上，华为中国区运营商MKT部部长杨涛表示，5G发展包括四个要素：4G和5G共站是基础、OPEX节省与节能是关键、行业应用是发展的引擎、5G商业模式重构是挑战。

5G是未来十年数字经济使能器，5G代表的是跨越式创新，包括技术的变革、生产方式的变革、体验的变革、城市管理的变革。

杨涛提出5G发展的四个要素：4G和5G共站是基础、OPEX节省与节能是关键、行业应用是发展的引擎、5G商业模式重构是挑战。

4G和5G共站方面，华为在网络解决方案方面持续创新，实现5G、4G共站，实现了4/5G 1：1建站覆盖；4/5G上下行解耦在320m距离实现平衡；64T/32T相比16T覆盖增益明显（4-8dB增益）；小区容量5G是4G的20-30倍；峰值速率，4/5G DC双连接达到2.8Gbps，5G双频点达到5.2Gbps；室内数字化，点不动、线不增；单站功耗测试客户结论：华为AAU输入功率最低，整机功耗效率最高。

OPEX节省与节能方面，华为帮助运营商OPEX节省创新，实现站点数字化，锂电削峰方案解决用电高峰交流输入不足问题；Cloud X业务实现瘦终端、宽管道、云应用。

行业应用方面，5G在电力行业打造了国际标准；物流行业5G创新方面，顺丰三段式运输战略，使能全国范围次日达业务；5G使能智能制造，实现业务模式升级转型；5G让智慧交通成为现实，让路更聪明，让车更安全，例如华为和运营商合作在多地开展了C-V2X自动驾驶的实验验证，也取得非常好的效果。

5G商业模式重构方面，5G计费量纲实现延伸，未来5G的计费量纲可能会基于带宽、时延、流量、连接量、切片。此外，华为携手产业伙伴，共建5G生态。