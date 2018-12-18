B站首次举办国创发布会，推20余部国产动画

12月18日晚间消息，哔哩哔哩（以下简称“B站”）今日以“爱动画的人”为主题，在上海举办国创发布会。

发布会由名为“米露可”的虚拟UP主主持，在其介绍下，由B站主导出品的20余部动画作品得到展示。其中包括《镇魂街》第二季、《灵笼：INCARNATION》、《时之歌》《少年歌行》、《拾又之国》、《领风者》等作品，以及B站与绘梦动画共同成立的哆啦哔梦公司出品的四部原创动画：《DEVIL GAME》、《准星》、《不灭的我》、《垂直世界》。

上述作品中，《领风者》是基于马克思生平创作，由社科院相关学者担任总策划和动画顾问，旨在纪念马克思诞辰200周年。

B站董事长兼CEO陈睿曾称，“做好中国ACG内容并推动其具备全球影响力，是B站长久以来的愿望”,而此次国创发布会上，B站进一步展示了聚合爱动画之人，打造优质“B站出品”的意愿。

B站党支部书记、副董事长兼COO李旎称，“B站一直有一个梦想，就是推动中国发展自己的动画内容。这几年，这个梦想开始有了变成现实的趋势。”她表示，“2018年B站国创区的总播放量达24.5亿。同比去年增长50%。用户总播放时长达2.6亿小时，国产原创动画这些年的成长，B站的感受最为真实。”

据介绍，在动画改编IP来源方面，B站不仅和阅文、晋江、掌阅等多个小说平台达成了多部作品的合作，也与翻翻漫画、有妖气漫画、漫画家使徒子等合作，推出了多部漫改作品。

《异常生物见闻录》、《萌妻食神》、《仙王的日常生活》三部来自自阅文的人气小说，在此次发布会上正式公布了动画化改编的消息。《元龙》、《天宝伏妖录》等多部掌阅文学和晋江文学城的头部作品，也公布了各自的动画PV。

在漫改动画方面，改编自许辰创作的人气漫画《镇魂街》，在此次发布会上迎来了第二季的回归。《镇魂街》第一季于2016年播出，目前在B站的播放量已经达到1.4亿。

此外，B站还和玄机科技、海岸线动画、中影年年、绘梦、艾尔平方等一批国内动画制作公司达成合作。玄机科技此前推出《秦时明月》、《天行九歌》、《武庚纪》等一众代表作。

在国产动画制作方面，从2016年起，B站与中央美院、清华美院、广州美院、四川美院等10所聚集了动画人才的高等院校建立了合作，发起了“哔哩哔哩小宇宙计划”，在青年独立动画领域寻找人才。在2017年底，B站公布国创扶持计划，从投资，运营，和商业开发等多个层面，全流量支持国产动画。近两年来，B站投资了国内近20个动画制作团队，参与了超过50个头部动画项目。

“没有商业化的支持，就没有收入支撑创作者进行创作，就没有好的内容生态。”李旎表示，从IP改编到原创题材，从二维到三维，B站将从中找到满足用户需求的，适合中国国情的优秀作品，推动国产动画的发展。

在此次发布会前不久，B站刚刚宣布已与网易签署收购协议，将对网易漫画的主要资产进行收购，其中包括App、网站、部分漫画版权及其相关使用权益。在ACG方面，B站进一步拓展疆域。