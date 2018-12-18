全球首个！Nuro推出无人驾驶汽车送货服务

2018年12月18日，硅谷无人驾驶公司Nuro与生鲜连锁超市Kroger宣布，推出全球首个面向大众的无人驾驶汽车送货服务。

自今年8月起，Nuro和Kroger在亚利桑那州的斯科茨代尔市开始了无人驾驶送货服务的试运营，提供服务的是有安全操作员乘坐的普锐斯自动驾驶车队，至今已完成了约一千次的配送服务。今天推出的是全无人驾驶汽车送货服务，Nuro的自动驾驶车队将会逐渐增加Nuro设计制造的无人驾驶配送车R1，在公共道路上行驶的R1将没有司机、没有乘客，只有运输的货物。

Nuro总裁兼联合创始人Dave Ferguson回忆道，“11年前，我有幸参加了DAPRA自动驾驶城市挑战赛。在决赛环节，11支车队的自动驾驶汽车驶入了临时搭建的城市。这是自动驾驶汽车首次在真实的、没有预演的路况中行驶。我的联合创始人佳俊和我都很幸运，在早年参与了Google自动驾驶汽车项目。2015年，Google团队在公共道路上进行了首次无人驾驶之旅。从那时起，这个行业已经将无人驾驶技术带进世界的方向迈出了很大的一步。”

“我们在两年零四个月前创办Nuro，希望加速机器人技术给所有人生活带来便利。Nuro设想的世界是，每一样物品都可以按需、更经济实惠高效的到达客人手里。我们今天的发布是迈向这一目标的重要一步。据我们所知，这是有史以来第一次面向大众的无人驾驶商业服务。”Dave Ferguson说。

Nuro自2016年开始开发R1，并于今年6月与Kroger建立合作伙伴关系。Nuro技术团队一直积极准备让R1加入无人驾驶送货的试点。硬件、软件、产品、运营等每个团队密切合作，重新设计和构建R1。Nuro深入地从货仓设计到车辆形状，再到传感器的设计和放置全面做了改进。Nuro的目标是为货物运输构建最好的汽车和服务。

最好的汽车也意味着它必须非常安全。R1所有关键系统都增加了冗余性，以及比标准汽车更轻、更灵活的尺寸。在这次商业发布的初始阶段，经过严格训练的Nuro机器人操作员会监控R1并且能够随时控制机器人。

与Nuro联合推出无人驾驶送货服务的Kroger拥有2800家商店，遍布美国35个州。无人送货服务是增加用户使用网上购物和送货的绝佳形式。

“Kroger的客户正在寻找新的、便捷的方式来获取生活必需品，并通过提货和送货等服务快速购买他们需要的产品。”Kroger首席数字官Yael Cosset介绍，“过去几个月，我们与Nuro的自动驾驶送货试点进一步证明了灵活、可靠技术的优势。通过这样的创新合作伙伴关系，我们提供了优异的用户体验，并通过创建一个能够随时随地为用户提供任何服务的生态系统，推动Kroger重新定义购物体验的承诺。”

无人送货服务详情：

地点：Fry's Food Stores, 7770 East McDowell Road，Scottsdale，AZ

时间：用户可以立即下单，每周7天交货

如何下单：用户可以通过frysfood.com或Fry's Food Stores App下单

配送车：Nuro的自动驾驶车辆可以安排当天或次日交付购物订单，目前是定制的无人驾驶汽车R1和自动驾驶汽车普锐斯

价格：5.95美元的固定费用，没有最低购物额要求