中国电信实力科普：个人信息如何被泄露的，又该怎样预防

IT之家12月18日消息 卖房子、卖保险、办贷款……许多人被此类电话骚扰得不胜其烦。如何避免自己的个人信息被泄露，防止被各类广告信息的骚扰，成为了大家的心头病。今天中国电信官方以图文的形式进行了解答，并给出了预防方法。

个人信息泄露包括手机App权限泄露隐私、随意连接公共WiFi、随意填写真实信息、旧手机泄露信息。

防止泄露隐私，你需要从正规渠道下载应用，严控手机系统权限，谨慎连接公共WiFi，妥善处理旧手机等等。