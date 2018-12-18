城市的冬天，如何穿才会既保暖又时髦？

城市的冬季，除了羽绒服之外你似乎很难想到还有什么既时髦又保暖的单品，每当此时，对我们猪猪女孩来说就是一场接一场有关保暖与时尚的选择，究竟是要把瘦瘦的自己裹成200斤的大胖子还是时髦至上把自己冻感冒呢？也许今年，你可以尝试着玩一些不同的花样了。

冲锋衣

专为户外运动而生的冲锋衣有着防风、防水且轻薄的特性，比起把厚重的羽绒服套在身上，不如试试它吧！如果你嫌弃冲锋衣样式太丑，那么请放心，不管是联名款还是品牌每季度推出的新品都已经不再是我们印象中的那般摸样了，看看The North Face和Supreme今年的联名就知道了。金属亮面的主调在沉闷的冬天让人眼前一亮，加上独特的防水材质即便是雨天也不必担心弄湿外套等情况。

当然，如果你认为这样一件薄薄的冲锋外套在冬季并不足以保暖的话，还可以试试The North Face在此前推出的「Copper Collection」系列，纯黑的基底缀以铜系金属配色，简直时髦得不像北面本面了，再加上帽子处搭配的厚厚绒毛以及保暖的羽绒内胆，试问有哪个潮流人士能对它say no？

最后，别以为上面几款only for men，女士们只要换条紧身长裤再配上马丁靴，整条街绝对没人帅得过你。

环保皮草

想在冬季穿得时髦又保暖，其实一件环保皮草类的单品就能解决。也许你会说皮草太难搭配，事实上只要选对了款式，不仅非常好配衣服，还能显得潮酷十足。

不管是LEVI’S的人造皮草夹克，Stella McCartney的环保皮草束腰大衣还是LA SEINE & MOI的短款外套都能让你在保暖的同时又赚足回头率。另外，由于皮草的特殊性，日常使用还请多以休闲简约的单品搭配，不然很容易变得“用力过猛”。

LEVI’S人造皮草夹克

STELLA MCCARTNEY人造皮草系腰带大衣

LA SEINE & MOI短外套

最后，虽然这些都是环保皮草，但随着科技的发达，它们的保暖性已经能做到和真皮草媲美，所以在选购此类产品时，请各位多多移步环保皮草区域噢。如果真的想买真皮草，也请出门左转上Vintage店搜索。

Teddy Coat

“潮流易去，风格永存”，伊夫・圣・罗兰的这句名言果然是对时尚圈的完美诠释。从几年前开始流行的Teddy Coat在今年秋冬非但没有出局的趋势，反而愈来愈火爆。虽然从最开始被网友吐槽穿着像熊，但实际上你只需要将内搭换成轻薄的羊绒材质单品或是色彩上选择同色系就能完美逆袭。而在产品的选择上，从贵牌Max Mara到高街品牌& Other Stories，你都能找到那件最适合自己的完美Teddy Coat。

Max Mara Teddy Bear Icon Coat

Max Mara Teddy Bear Icon Coat

& Other Stories Teddy Coat

围巾

说到秋冬季节，怎么能少了一条好看又保暖的围巾？而所谓的effortless chic就是在普通的look中加入一丝设计独特的配饰。不管是TOTÊME今年大热的几何图案大围巾，还是Acne Studios今年刚推出的拼色羊绒围巾，都能成为秋冬的一抹亮色。

Acne Studios

TOTÊME

当然，除了对围巾的质地、配色等做选择之外，聪明的猪猪女孩们还会用它玩出各种花样，比如经典的三角巾式、围脖式或直接随性披着。总之，即便手头只有一条围巾，也能每天翻花头。

毛衣

有了围巾，怎么能少一件质感出色的毛衣？无论是作为打底的基本款还是外穿的oversize款，材质是选择是否要购入的首要条件。毕竟，材质越好的毛衣越不需要裹很多就能保暖，而在这方面，最推荐的自然是羊驼绒面料，其次是羊绒，最后是羊毛。

Theory

STELLA MCCARTNEY

至于品牌的选择上也实在有太多了，COS、J.Crew、Theory、Club Monaco、iENA、Plage、Loro Piana、The Row、Brunello Cucinelli……总之，不管是快时尚还是高端品牌都会有，大家不妨根据实际预算去实体店试试手感再决定要不要入手吧。

保暖内衣套装

虽然时尚女魔头苏芒曾经说过冬天不穿秋裤，可对于大多数人而言这条完全行不通，不然Alexander Wang和优衣库的联名也不会在一周内全部卖断货了。

再者，其实如今的保暖内衣早就不再是我们记忆中那种又丑又笨重的模样，堪比leggings的秋裤即便单穿也时髦得不行，更别提还悄悄加入了自发热技术。而做工精美的秋衣早就和蕾丝联手，穿在deep v的毛衣里露出一点儿蕾丝，性感又保暖。请问，这样的搭配有谁能拒绝？

雷锋帽

今年秋冬，爱活办公室突然刮起了一股雷锋帽风潮。不管是人高马大的科技编辑还是隔壁桌娇小可爱的运营妹纸，几乎大家都在搜索这玩意儿，并纷纷表达着自己想入手的心情。

苏联毛帽，我们知道更多的则是叫雷锋帽

雷锋帽又叫Ushanka，最早来源苏联军方，后来逐渐引入民间。该帽子的最大的特点是厚厚的毛皮和可以上翻的耳罩，通常在高寒地区很常见。用公司某位编辑的话说就是保暖度一百分，另外由于特殊的设计，帽子两侧的耳罩也不会压耳朵或是箍头，怕冷的小伙伴不妨也入手一款试试吧。

暖宝宝

说了那么多，冬天最需要什么？当然是一款靠谱好用的暖宝宝。当你因为衣服穿少了而在寒风中瑟瑟发抖的时候，一贴暖宝宝就能及时带来温暖。当你在湿冷的南方怎么都捂不热脚底的时候，一贴暖宝宝就能让你从头热到脚。

虽然市面上贩卖暖宝宝的品牌有很多，但实际上好多都没有质量保证，因此大家在选购此类产品时不妨到正规的便利店等场所进行购买。毕竟，比起捂不热，烫伤才是原罪。