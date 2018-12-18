腾讯旗下工作室新作《幽林怪谈》发售，Steam获特别好评

曾经开发了《死神来了》、《彩虹坠入》等好评游戏的腾讯旗下NEXT工作室新作《幽林怪谈（Bladed Fury）》今日发售，登陆了Steam平台。目前国区促销，原价38元，现价27元，首发当天本作获得了“特别好评”评价。

《幽林怪谈》是一款2D横版动作游戏，游戏故事以战国时期“田氏代齐”的真实事件为背景，再加入天马行空的机械科技、阴阳相通的架空幻想设定，打造了一个丰富多彩的游戏世界。

美术表现上，官方表示借鉴了团队成员非常喜爱的《胧村正》中大胆鲜艳的色彩以及夸张的肌肉造型，在此基础上运用了中国水墨画技，以及传统戏剧元素，整体呈现出独特的国风美感。

战斗上采用了由轻重攻击自由组合的连击系统，有丰富的连击表现及操作技巧。在动作设计上首先注重的是流畅爽快，在此基础上加入了“完美防御”和“魂识”系统，使得战斗体验更饱满。官方表示希望玩家在战斗中能有多样的选择，感受到攻防转换只在一瞬间，一切尽在掌握的快感。

《幽林怪谈》的开发团队是由一群狂热的动作游戏爱好者组成，并且有着丰富的相关开发经验，参与开发过众多优秀作品，比如：《爱丽丝2：疯狂回归》、《天涯明月刀》、《怪物猎人OL》等。

“我们真心地希望能制作一款被玩家朋友们认可的完全由国人制作、充满中国元素的高品质动作游戏，这就是如今呈现给大家的《幽林怪谈》。当然我们必然还有很多不足，我们也真心希望听到您的建议，能不断改进《幽林怪谈》或之后新的作品，做出一款国人自己的一流动作游戏是我们不懈的追求。”

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游戏截图：