滴滴要收购一家汽车厂商？官方回应：只是媒体预测

12月18日，路透社发文称，由于中国汽车厂商估值下滑，这可能刺激滴滴出行创始人程维在2019年收购一家汽车厂商。上述媒体还指出，潜在收购对象可排除一些国有汽车厂商，灵活的汽车初创企业可能更合适，这包括阿里巴巴投资的、最新估值达40亿美元的小鹏汽车，以及前宝马和日产汽车高管创立的知行汽车公司（FMC）。

对此，滴滴出行方面向全天候科技表示，这仅是媒体自己的预测；小鹏汽车方面也向全天候科技表示，这个消息毫无根据。

近年来，滴滴加大了与汽车制造企业的合作，逐步拓展汽车服务业务。2018年2月，滴滴宣布与北汽新能源、比亚迪、长安汽车、东风乘用车、东风悦达起亚、华泰汽车、江淮、吉利、雷诺日产三菱联盟、奇瑞、中国一汽、众泰新能源12家汽车厂商达成战略合作，共同建设新能源共享汽车服务体系。

未来，滴滴希望通过实施共享汽车平台化战略，广泛与汽车制造厂商，分时租赁平台，租赁公司，基础设施（加油、充电）服务商、后市场服务商等产业链的合作伙伴全面开展合作。

3月22日，滴滴和新兴互联网造车公司车和家共同宣布组建合资公司，为共享出行场景定制生产智能电动车。双方同时还将在智能网联、自动驾驶、智能化车队运营等领域展开合作。

今年4月，滴滴又与北汽、比亚迪、长安、车和家、东风、一汽、广汽、吉利等31家来自汽车制造、零配件制造、新能源、数字地图、车联网等领域的企业组建了“滴滴洪流联盟”，未来将在销售和融资方面进行合作，推进行业新能源化、智能化、共享化发展。

路透社认为，程维有进入汽车制造市场的充分理由：目前滴滴正与Waymo等汽车厂商和科技公司竞争，试图主导自动驾驶汽车市场，而垂直整合（控制算法和数据，以及汽车设计和制造流程）将为滴滴带来优势。

不过，程维此前曾公开表示，滴滴在未来整个产业里面的定位是非常清楚的，滴滴坚决不造车，滴滴也不谋求成为未来最大的汽车运营商，滴滴不会去拥有一千万甚至5000万或者更多的汽车，滴滴的核心能力就是服务好用户，服务好车主，在大数据和技术上不断投入和突破。