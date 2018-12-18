“传奇”微信小游戏：难续传奇

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“只要有人的地方就有恩怨，有恩怨就会有江湖，人就是江湖……”

胡海涛将烟头在已经没有空隙的烟灰缸里使劲捻了两下，说道：“我最喜欢《笑傲江湖》里的这一句话，我的江湖就在游戏里，虽然我没有赶上页游这波大潮，但做‘传奇’小游戏，我觉得还是有很大机会。我不会做那些跳一跳、消消乐的小玩意儿，没有江湖那种内涵。”

曾在广州某页游工作室做了几年运营总监的胡海涛，今年春节后辞职创办了这家专注微信小游戏开发、运营的工作室。交流中，他一边大谈小游戏背后蕴藏的金矿，一边对前几年与页游淘金潮失之交臂唏嘘不已。

虽然天色已深，但他身后的一帮年轻人依然在电脑前面忙碌着，烟雾弥漫的空气里，不时传来刀剑破空之声以及战士打怪时的呼喝。“我不让他们在单位玩吃鸡，在这只能玩蓝月、传奇这几个，一定要不断找感觉，哪些元素是在小游戏里最能黏住人的。”

胡海涛表示，今年初周围不少朋友都出来创业了，看准的都是小游戏这个潜力股，而他也逐渐感觉到竞争的压力越来越大，据他了解，仅在广州和深圳做微信小游戏开发的工作室就不下上百家，风雨欲来的紧迫感令人屏气慑息。

实际上，这一年来从各个领域杀入小游戏圈子的人，手里大多捏着一把汗。

与页游拼粘性，传奇小游戏会有市场？

“上线满级，刀刀暴击，装备回收，月入过万。”

很多人看到这些“名句”，脑海中大多会响起“渣渣辉”和“咕天落”那段烧脑的广告语。打怪升级套路下的“传奇”游戏，的确在过去几年套路了无数玩家，也曾吸金无数。

而类似胡海涛这样的游戏工作室，有不少是由页游转战微信小游戏市场，希望继续借助页游时代的经验，在小游戏继续淘金。如今虽然没有了“渣渣辉”举着大砍刀的画面，但很多年轻人早已在微信群里，频频看到这类小游戏的推广内容和扫码入口了，而且动不动就是99+！

懂懂笔记的小伙伴们试玩了几款这一类型的小游戏，可以发现画面虽然比页游版本略显精致，但场景和道具的依旧粗糙，各种上线满级、一刀暴击的套路仍旧是照搬而来。如今这类小游戏不再蹭“蓝月”、“传奇”的热点，取而代之的多是“御天”、“屠龙”、“神修”等云山雾罩的网文热词。

“微信小游戏即玩即走，其实和页游有相似的特性，但是我们不会去做那些跳棋、转盘、消消乐一类的低端内容。”胡海涛表示，团队成立后推出的首款产品，就是练级、刷宝的传奇类小游戏。

他发现，从今年的四、五月份开始，不少工作室都陆续推出了一些传奇类微信小游戏。除了游戏名称、场景各不相同之外，逻辑、套路几乎都是雷同的。

“传奇页游很火，所以大家都不想错过微信小游戏的红利吧。”

在胡海涛看来，开发微信小游戏并不难，而那些跳棋、消消乐或是俄罗斯方块类型的门槛太低。“从国外随便扒拉扒拉就能抄来很多，我只做有江湖味道的，要在原有传奇页游的蓝本上进一步改造，同时安排好人手针对微信程序运营环境尽量做好优化。”

一刀暴击、上线满级、遍地宝藏、美女修仙……这些能够让页游玩家感到刺激、爽快的“套路”，依旧被很多工作室完美复制了下来。但是这种思路，能成为吸引海量页游玩家转战微信小游戏的“秘籍”吗？

“你看到的那些道具粗糙的传奇类微信小游戏，大多都是页游移植的。”他告诉懂懂笔记，团队从设计故事蓝本、优化道具场景再到游戏上线，还是花费了一些心血和时间的。

胡海涛和团队在前期调研后认为，微信小游戏具有和页游相似的特性，而且不占设备内存，不影响运行速度，能轻松上手。除此之外，传奇小游戏能与微信共用账号信息，可实现一键登录，远比页游版本更方便。

“从一开始我就非常有信心，大家都很看好传奇小游戏的市场前景。”胡海涛当时和团队都认为，尽管所他们开发的传奇小游戏上线时间比别人稍晚，但凭借自身的丰富经验和对“套路”的了解，应该能在短时间内征服很多页游铁粉。

结果令他欣慰。这款小游戏在五一过后经过近半个月的推广、宣传，后台累计的用户数量直接突破了十万大关，日活用户数量（DAU）也稳定在了一万左右，此时距离微信小游戏正式对第三方游戏厂商开放，仅不足五十天。

“虽然比起那几款热门的小游戏，数据还是低了不少，但我当时已经很满意了。”作为在网游圈摸爬滚打近十年的从业者，胡海涛觉得在傍上微信这艘流量巨轮之后，自家推出的这款传奇游戏应该稳稳地妥了。

作为国内游戏史上的“传奇”，传奇类游戏深得年轻网友的心意。情怀与共鸣，是这一类游戏至今仍经久不衰的原因。不少80后甚至75后网友在小游戏上看到“传奇”的身影，热情似乎依旧不减。

那么，这股“传奇热”，在小游戏平台上能继续火起来吗？

游戏流量遭遇瓶颈，推广难度太大

“有推广才有少量新玩家加入，没推广连裂变的门都没有，没想到很快流量就遇到瓶颈了。”

虽然游戏刚刚上线半个月后就突破了十万用户数。但三个月过去，这一数字基本上“定格”在了十三万左右，很难继续往上突破。

胡海涛分析了过去几个月的推广模式，基本上就是直接将游戏画面制作成海报后，配上和小程序一样的游戏二维码，发布在朋友圈、公众号推文、微信群及相关自媒体平台上。

“光用这个办法可能不行，用户数量是有增加，但暑期以后增幅很有限。”他回忆，为了让更多玩家知道这款传奇小游戏，团队甚至连QQ群发、邮件营销等推广方式也都用上了，但效果依然不明显。

更让他头痛的是，一旦团队减少推广宣传力度，或者停止向各渠道群发游戏海报，用户增长几乎就是零。

“从数据上看，我不认为是游戏本身出了问题，用户都挺爱玩的。”胡海涛指着过去三个月的运营分析报告说到，玩家的一周留存率基本能维持在8%~10%之间，用户留存并不低。

他和团队分析，或许还是推广力度不够，于是工作室又在十一前加大了线上线下推广的投入和力度，包括通过广州、深圳当地的一些公交广告、电梯广告等线下渠道，希望能让更多用户了解这款传奇小游戏，并通过搜索、扫码等方式“入局”。

“努力推了一个月时间，钱花了不少，但依然没有起色。”作为一家尚未融资的创企，胡海涛的小工作室不可能在推广、宣传上投入太多预算。团队满心希望能够依靠微信上的海量流量登上“传奇小游戏”巅峰的想法，似乎走不通了。

这个结果令胡海涛一直不解，“你说如今几乎人手一台智能手机，每台手机都装着微信，那么多的页游老玩家，哪怕有个百分之一的几率通过推广海报，搜索、扫码进入游戏，也应该能成了！”

他思考过自家小游戏所有的特点：原汁原味的传奇内蕴，无需安装、即玩即弃，无疑是80后上班族杀时间的绝佳利器。“但就连烧红包，引导玩家传播分享的手段都用了，依然难以带来新的用户增长。”胡海涛满脸无奈。

既然游戏“套路”上原汁原味，逻辑也不存在太大硬伤；微信又是最常用的即时通信软件，且拥有数以亿计的用户数量，也不存在流量问题。那么，问题出在哪里了？

在胡海涛看来，一款移植、优化自传奇页游的微信小游戏，注册用户能保持10%左右留存，却在一定阶段后无法继续拓展、裂变出新玩家，一定是哪个环节没有弄明白。

微信小游戏通病：缺少自然流量

“说到底，就是这些能用上的推广手法，还是不够流氓。”

在前不久一场小范围的行业沙龙上，一位小游戏工作室的创始人抛出了自己的看法，随即引来了胡海涛和不少同行的认同。与会者普遍认为，从今年上半年开始，市场上做微信小游戏的公司越来越多，但大多陷入了推广瓶颈。

小游戏的营销、宣传，都必须基于微信，或与微信相关联的使用环境，才会有较为显著的推广效果。而这类以打怪刷级为乐趣的传奇小游戏，也应该算是比较受欢迎的题材。

“说白了，就是要用最简单的方式，让用户一键进入。”在与同行交流的过程中，胡海涛总结了一个重点：传统页游之所以火爆，是因为其宣传攻势无孔不入、铺天盖地，无论是电脑应用、浏览网页、在线视频、广告弹窗，甚至是办公软件，都能够成为页游的推广载体。“一个简单的弹窗，辅以夸张的内容和画面，就能吸引住潜在用户，通过简单的点击、注册就能上手但这些场景放在微信上，是很难实现的。”

不少现场的同行认为，微信发布内容本就有诸多限制，更别提发弹窗。再加上小程序、小游戏并没有明显的入口，即便进入小游戏的页面，首推的内容也都是有官方背书的头部作品。

胡海涛表示，如果单纯提供游戏名称，让用户前往搜索相关的内容，可能性不大。尤其在任何操作都讲求“一键直达”的今天，更不会有玩家愿意大费周章，寻找某一款小游戏。

“不只是传奇类（游戏），大部分小游戏类型都有这样的难题。”同样专注小游戏开发的创业者李腾告诉懂懂笔记，他们团队所研发的一款模拟经营类小游戏，从七月份上线至今，用户数量仍不足一万，日活更是惨不忍睹。“我不认为是同质化问题，还是流量推广上没有给我们小公司倾斜。”

但是，几千款小游戏，流量如何倾斜，又该向谁倾斜？

今年7月中旬，腾讯官方公布了“百日成绩单”:已发布游戏超过2000款,日广告流水上千万,七日留存率达45%。但在胡海涛和李腾看来，小游戏在微信上的分发入口仅有一个，而且和小程序相似，小游戏同样无法一键分享朋友圈，只可以小范围转发，“我们受到的限制太多了。”

这样一来，数量庞大的小游戏内容，就很难让目标用户发现。李腾对此抱怨到：玩家见到了游戏推广，点击与否全凭个人意愿或是随即性。而现状是部分喜爱相关类型游戏的玩家，可能连游戏入口都无法触及到。

“除了在微信内扫码、转发、搜索，任何推广都无法让玩家直达游戏，我感觉这比传统网游失败了很多。”胡海涛也有类似的看法，在大力推广游戏三个月之后，他的团队曾在问卷星上做过一项问卷调查。结果显示，来自全国不同地区的近五百名传奇页游爱好者中，表示青睐传奇类小游戏的玩家超过七成。

然而，能说出现阶段传奇题材微信小游戏名称的玩家，几乎为零。

“推广手段难以奏效，官方又缺少扶持，这么巨大的平台流量像是海市蜃楼。”他苦笑着表示，身边不少亲友对于微信小游戏的印象仍然停留在“跳一跳”，这让他和团队成员都感到相当无奈。

“我记得四月底看到腾讯的新闻还很兴奋，当时说发布的300多款小游戏里有不少实现了用户规模过亿，有几款小游戏单月安卓端流水超千万，难道真的是我们的路子出了问题？”

从朱啸虎的小程序“风口论”，到微信小游戏正式推出海外版，业界对小游戏价值的期待仍在不断推高。而从小游戏正式开放至今的半年多时间里，很多普通用户大多仍在“跳一跳”的范畴内与小游戏发生关联，更大范围的用户群体，或许依旧在待开发状态。无数入局者中肯定有淘到金的，但更多游戏开发者、运营者似乎仍在遥遥无期地等待中。

小程序是方便手机用户的新工具，而具备娱乐、休闲功能的小游戏虽然同样具有小巧灵活，随用随关的特点，但其背后的开发者，却更期待在推广上能得到巨大的助力。如何让用户知道自己产品的存在，始终是悬停在开发者头顶上的一道愁云。当然，无数场内玩家也要思考，在同质化、抄袭状况严重的小游戏市场，自己的价值又是否经得起锤炼。

“天地四方为江湖，世人聪明反糊涂。名利场上风浪起，赢到头来却是输。”这是交流到最后，懂懂笔记送给胡海涛《侠客行》中的一段金句。他迟疑了一下，表示有空会去再翻翻这本书。