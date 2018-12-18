易到用车发布整改措施：清退存量不合规驾驶员及车辆

IT之家12月18日消息 针对此前交通部召开的安全检查通气会，易到用车今日发布公告称，已在积极开展对注册驾驶员和车辆的梳理工作。公告称，易到将采用严格驾驶员及车辆准入制度、通过行之有效的运营策略促进合规化进程、清退存量不合规驾驶员及车辆等三方面措施加快网约车合规化进程。

易到表示，目前，部分城市车主端已上线人脸识别功能，这一功能陆续将在其他业务城市上线。在乘客端，近期已上线“一键报警”、“行程分享”和“紧急联系人”等安防功能。

关于对安全专项检查组反馈四项问题的整改措施

11月28日，交通运输新业态协同监管部际联席会组织召开网约车顺风车进驻式安全专项检查工作新闻通气会，指出相关网约车顺风车企业在安全专项检查工作中存在的问题，并提出整改要求。其中，工作组指出我司运营的易到用车平台存在网约车合规化进程缓慢、行车安全防护技术有待完善、线下管理及客服团队人员不足，及互联网信息安全存在漏洞隐患等四项问题。

我司对以上问题高度重视、深刻反省，近期对照问题逐一剖析原因，积极组织人员研究、制定整改措施。现将相关整改措施向社会公示，请公众予以监督。

一、全面依法合规经营

目前，我司已在积极开展对注册驾驶员和车辆的梳理工作。围绕各地《网络预约出租汽车管理规定》中对驾驶员户籍、车辆标准、车辆注册地及车辆所有人等要求，我司已建立健全筛查体系，下大力度对存量驾驶员数据进行梳理，按计划、有节奏、分批次地验证驾驶员和车辆相关证件的有效性。

根据计划，我司本着“严准入”、“促合规”、“积极清”的原则，将在以下三方面加快网约车合规化进程。

1、严格驾驶员及车辆准入制度

我司拟对全国已发布《网络预约出租汽车管理规定》的城市，根据当地全部驾驶员、车辆等的整体合规进程，执行以网约车单证或双证合规为基础的准入制度。

2、通过行之有效的运营策略促进合规化进程

我司颁布驾驶员及车辆合规奖励政策，定期对驾驶员展开合规培训及宣导工作，督促帮助驾驶员尽快实现人车合规。

3、清退存量不合规驾驶员及车辆

我司是国内首家从事网约车运营的平台，成立八年来，累计服务过的驾驶员和车辆数量位居行业前列。过去的4个月时间里，我司已完成清退存量不合规驾驶员逾50万人。今年6月至今，我司已在杭州、济南、哈尔滨、温州等重点业务城市实现100%合规化运营。

在清查过程中，我司对拒不合规的驾驶员执行派单静默操作，并将于2018年12月31日前完成重点业务城市全面合规。在即将到来的2019年，我司将全面依法合规经营作为首要任务，尽快实现平台下辖车辆及驾驶员的全部合法合规。

二、完善乘客出行安防技术

八年来，易到用车始终坚持施行“乘选车”模式，赋予乘客根据驾驶员服务等级、历史评分、乘客印象等信息自主选择驾驶员的权利，这一模式在很大程度上预先保障了乘客出行的安全性。

对于行车安全防护技术有关问题，我司已在司机端和乘客端分别进行技术攻坚。目前，部分城市车主端已上线人脸识别功能，这一功能陆续将在其他业务城市上线。在乘客端，近期已上线“一键报警”、“行程分享”和“紧急联系人”等安防功能，为乘客出行途中提升安全保障。

三、提高线下服务管理能力

根据网约车服务运营客服行业规则标准，我司客服中心将加大自有人员招聘力度，按照高标准服务要求配备客服人员。客服中心将针对业务问题、司乘冲突、交通事故、违法犯罪、群体事件、公共事件等不同客诉类型，分门别类设定应急处理方案，线上线下联动快速处理解决司乘两端紧急重大客诉，同时优化系统流程，实现紧急客诉工单直接流转至专人团队。

关于涉及到公安等部门的案件，客服人员会全力配合提供相关信息并协助司乘报警，确保司乘双方安全；针对公安办案人员来电，客服人员在核实警务人员身份信息后，第一时间提供相关订单信息，并专人跟进协助，为办案人员快速获取案件线索开通绿色通道。

四、提升互联网信息安全管理水平

按照《信息安全技术信息系统安全等级保护基本要求》（GB/T22239-2008），我司将委托相关部门对平台信息安全等级保护进行定期测评。

我司将认真落实上述整改措施，将出行安全作为第一发展准则。在此也恳请社会各界对我司进行监督、批评和指正。易到用车愿与社会各界一起携手共筑安全防范长城，共创美好出行新业态。

北京东方车云信息技术有限公司（易到用车）

2018年12月18日