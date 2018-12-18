三星中国“强势回归”，从Galaxy A8s手机开始

三星电子在12月10日（上周一）正式发布了旗下首款全新设计的Galaxy A8s全面屏手机，其采用了Infinity-O设计的黑瞳全视屏屏幕，带来了全面屏手机的新形态。无独有偶，国内的华为Nova 4、荣耀V20也公布了打孔屏手机，但A8s这款打孔屏手机对于三星来说意义更加重要，特别是在竞争激烈的中国智能手机市场里，在发布会上，三星电子表示“强势回归，无所畏惧”，可见信心尤为重要。

三星电子大中华区总裁权桂贤表示：

我们会将在中国市场取得成功的机型推向全球，同时也将率先在中端机型中搭载最新的创新科技和顶尖技术。...在未来，我们将通过一系列举措证明，三星已经强势归来。

首发屏幕真“打孔屏”，这是三星的技术所在

三星依然有创新技术，这是毋庸置疑的事实，只是现在节奏有些慢，或者快得不是那么明显。任何人可能都没有想到，在短短的一年时间内，安卓阵营中的全面屏被厂商们玩了个遍：从开始稍显拘束的“美人尖”到卷土之势的“刘海全面屏“，再到所谓的“水滴屏”、“滑盖全面屏“、“双屏设计全面屏”，现在我们终于在2018说再见前见到了“打孔式”全面屏。

在12月份，到目前为止我们已经见到了三款“打孔式”全面屏，不得不感慨手机行业的竞争激烈，在任何具有创新的点上厂商们一定是蜂拥而上的，这和此前的多款滑盖全面屏手机撞车官宣类似。

什么是“打孔式”全面屏？在11月8日举行的旧金山开发者大会上，三星除了宣布自家的可折叠屏幕手机之外，还公布了未来手机将采用Infinity显示屏设计，其中包括Infinity O全面屏，表示在在显示屏内有一个完整圆形切口，而不是屏幕顶部边缘的“刘海槽口”。这就是在A8s上发布的“打孔式”全面屏真身。

三星A8s发布会的时间并不长，也延续了三星电子比较务实的一面，在一开始三星就介绍了号称“洞见未来”的三星A8s屏幕，这款黑瞳全视屏采用了三星特有的结构及封装工艺，从简单的示意图上我们也看到了黑瞳全视屏的结构，从上往下依次是2.5D玻璃面板、LTPS液晶层、BLU背光层，最下面是前置摄像头，而最终前置摄像头从通孔中穿过。

为什么说三星A8s是“真正”的LCD打孔屏？

这里涉及到了屏下摄像头的新概念：包括“通孔”摄像头和“盲孔”摄像头，而三星采用的是前者表述的“通孔”摄像头，能够有效减少屏幕层对前置摄像头的遮挡。

其中“盲孔”摄像头是将LCD液晶层屏幕下的BLU背光层进行打孔，而液晶层并不穿孔，采用了透光模式，这样做的好处是孔径小，良品率高，成本低，但可能会造成摄像头周围屏幕漏光，影响摄像头透光率，刚刚发布的华为Nova 4和即将发布的荣耀V20就采用了这种技术，需要额外采用独特的工艺进行透光处理，以满足正常要求。

三星A8s采用的是“通孔”摄像头，将LTPS液晶层和BLU背光层两层面板均进行打孔，前置摄像头可以完全穿过屏幕直接抵达玻璃面板下，好处是大大增加前置摄像头的进光量，但该工艺复杂，操作难度大，良品率低，成本也高。

也就是说三星A8s为了保证前置摄像头的采光效果和拍照效果，做到了真正的屏幕打孔，但结果是前置摄像头的在屏幕面板上呈现的面积会比预想的大，更重要的是三星A8s前置摄像头的确表现的不错。

三星A8s配置、创新都有了，只欠价格“东风”

黑瞳全视屏有什么用呢？可以看作是全面屏形态的另一种探索，搭载了黑瞳全视屏的三星A8s采用了全新的6.4英寸19.5:9屏幕，通过屏内开孔的方式，将屏占比提升到了91.56%。在日常使用中，开孔出现在屏幕左上角，基本上不会影响屏幕内容显示。

在三星A8s手机上，我们看到了一款中端机该有的稳健配置，其搭载了骁龙710芯片，这款骁龙芯片的表现不俗，在此前的手机评测中给我们留下了很深刻的印象。骁龙710处理器可谓是中高端手机搭载的最理想芯片之一，特别是拥有了一些高端手机芯片才具备的新特性。

骁龙710采用了和骁龙845一样的三星第二代10nm LPP工艺，搭载了8核心的高通Kryo 360 CPU，其中2颗核心为2.2GHz，6颗核心为1.7GHz，引入了和骁龙845一样的共享L3三级缓存。配备了Adreno 616图形显卡，官方称播放4K视频和游戏时功耗相比骁龙660都下降了40%，视频流传输功耗降低20%。从配置来看，它与高通公司的骁龙845相比并不逊色多少，性能应该介于骁龙820和835之间。骁龙710搭载高通X15 LTE调制解调器、Hexagon 685 DSP、Spectra 250双ISP，Aqstic Audio等等。

在此基础上，三星A8s手机上还实现成为旗下首款后置三摄镜头手机，当然此前三星已经抢先发布一款后置四摄手机A9s，这都表明三星将在A系列中端手机上探索更多创新技术。

三星Galaxy A8s后置三摄像头依次为：1000万两倍无损光学变焦镜头（F2.4光圈，支持自动对焦）；2400万主摄像头（F1.7大光圈，支持自动对焦）；500万虚化摄像头（F2.2光圈）。前置2400万摄像头，屏幕开孔部分可以触控，并且添加了手势功能，可快速开启前置摄像头。三星A8s也具备了一些旗舰手机上才有的功能，凸显了三星手机全新的尝试策略。

另外三星A8s手机还采用了渐变色机身，拥有极光黑、精灵蓝、外星银三种颜色。在现场体验中，三星A8s手机能够通过不同的光线照射而呈现出多彩颜色，十分漂亮。

不过在发布会现场，三星A8s手机并未直接公布价格，可以看出三星对首款“打孔”全面屏十分看重，毕竟在中国市场智能手机的价格竞争非常激烈，而价格可能成为影响三星A8s销量最大敏感因素，三星不得不更加慎重。

三星“强势回归，无所畏惧”，但还需要更多努力

何出此言？实际上根据2018年Q3最新数据，在全球手机市场，三星仍然保持着行业领先的态势。以IDC数据为例，在2018年Q3三星智能手机出货量达到7220万台，市场份额占比为20.3%；华为手机出货量达5220万台，占比14.6%，排在第二；苹果iPhone手机出货4690万台，占比13.2%，排第三；小米手机出货3430万台，占比9.7%，排第四。

但值得注意的是，在前四大智能手机厂商中，只有三星手机的出货量出现了同比下滑，相比2017年Q3下滑幅度达到13.4%，而其他手机厂商均呈现上涨，其中苹果iPhone手机同比增长0.5%，小米手机上涨21.2%，华为手机更是上涨了32.9%。

在中国市场，此前三星坦言很失败，是因为中国的竞争对手华为和小米等采用了更加灵活的定价和销售策略。根据台湾电子时报消息，在2018年Q3，三星手机在中国市场的交付量为60万部，今年全年三星手机销量预计只有300万部。三星手机在中国市场的份额维持在1%-2%，在中国这么大的市场损失了众多份额，三星手机的整体销量也受到很大影响。

三星手机的行业第一地位正在被竞争对手紧紧追赶，三星已经意识到危险，并开始制定新的提升策略。而其中的策略之一就是权桂贤提到的，“将在中端机型中率先搭载创新技术和顶尖技术”，并将证明三星已经强势归来，让我们拭目以待。