男子玩手机被困商场，报警后民警按指示寻路也被困

IT之家12月18日消息 不知道各位有没有遇到被困商场的尴尬境遇呢？有些大型商场，即便是白天，里面的构造都跟“迷宫”一样，很容易出现半天找不着出口的尴尬境遇，这不，连云港一位男子就遇到了这样的问题。

近日，连云港一位男子凌晨一点只顾玩手机，不知不觉走进了商场的“死胡同”——本想去五楼，不小心上了六楼，六楼的电梯外面并没有按钮，且通道都被封锁，无奈之下报警求助。民警按照该男子的指示，好不容易在消防通道里找到他，不料也被困在里面。最终民警向同事求助，同事找到了商场负责人打开了消防通道。

首先该男子在遇到被困、自身无力脱困的情况下，报警是最正确的做法，也是我们每个公民在遇到危险情况时的首要解决方案。所谓报警是指因使国家、公共利益、本人或者他人的人身、财产和其他权利免受损失而通过电话、网络、信件等方式向警方报告危急情况或发出危急信号。而报警电话大家都知道，就是110。

110是中国大陆及台湾地区报警电话号码。110电话除负责受理刑事、治安案件外，还接受群众突遇的、个人无力解决的紧急危难求助等。该号码属于特殊号码，不收取任何费用。

IT之家友情提示，在遇到危险情况及自己无力解决当前困境时，要及时报警求助110 ，但不要报假警。报假警在浪费警力资源的同时，也会受到行政处罚。

