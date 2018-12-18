官方：《圣歌》组队最好玩，单人游玩可能没那么值得

在最新一期的PlayStation杂志中，BioWare的制作人Thomas Singleton谈到了《圣歌》玩法相关的问题，他在回答中表示，相比起单人来说，组队才是《圣歌》最好的方式。

“这是EA和BioWare在公布一款全新的IP，我们对此非常自豪。我们很兴奋，因为我们正在将这样连接性、合作性的环境玩法加入到游戏中，同时还会有出色的叙事，而这一点是少有人能做到的。我们正在不断推进团队动态，而这也是游戏最大的卖点，因为这款产品的亮点是组队进行游玩，你们作为团队，协作征服各种任务，而如果你想要单人进行体验，这也是你的选择，但可能不会有那么值得（won't be as rewarding），你不会拥有那样的团队动态。游戏会根据你是否和其他三人组队来进行调整。”

同时，Singleton还将游戏同《命运》这样同类型的游戏进行了对比：

“开发团队的确把眼光放到了整个市场上，看到了有哪些做得好，有哪些做得不好，这也是为什么我们正在这款产品中做一些《命运》和其他游戏没有做到的东西。我们想要进一步推进故事部分，我们想要在标枪机甲的自定义部分做得更深入，让玩家们体验到其中有意义的区别。”

《圣歌》将会在2019年2月22日正式发售，并会在1月25日对预购用户以及Origin会员提供VIP Demo试玩，游戏还会在2月初开启公开测试，有意这款游戏的玩家们千万不要错过。