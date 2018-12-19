NASA：火星上发现古代生命迹象比在地球上更容易

参与美国宇航局（NASA）下一次的火星探测任务的科学家说，在火星上发现古代生命迹象比在地球上发现更容易。

一个六轮机器人将于2021年降落在这个红色星球上，其具体目的是找出过去生物存在过的证据。它将从可能有39亿年历史的岩石中寻找线索。

研究人员表示，寻找地球上39亿年前的生命是非常艰难的，但是在火星上可能有更好的保存条件。

这归结于地球的动态过程，岩石被不断地搅动和回收，因此生命的痕迹会被消除。但红色星球在其历史的早期就停止了这个过程。

“例如，我们不相信火星有地球历史上经常经历的板块漂移过程，”美国宇航局在加州的喷气推进实验室（JPL）的Ken Willford说。

“大部分地球的岩石记录已经被海洋地壳下的运动所摧毁。并且，即使是留在地表的岩石也会受到加热和挤压，这些情况在火星上是没有的。”

“所以说，很可能火星上的老岩石比新岩石保存得更好，”他告诉BBC新闻。

Jezero陨石坑显示了过去水活动轨道的强有力证据。

新的火星车将被投放在近火星赤道的叫作Jezero的陨石坑附近，卫星观测表明那里曾经有一个深湖。

科学家们希望，如果微生物生活在这个水体或者周围，那么它们存在的迹象将保留在沉积物中。如今，沉积物可以轻易地被钻探。

其中一个关键的目标将是碳酸盐沉积物，它们似乎与古湖的河岸线相似。

“碳酸盐是一种从水中沉淀出来的矿物质。这个过程的真正伟大之处在于，当它们沉淀出来时，它们会结合水中的所有物质。因此，生活在那里的一切都可以被保存在矿物中，”来自印第安纳州的普渡大学的Briony Horgan解释道。

理想的情况是火星车偶然发现看起来像叠层石的构造，这些构造是由微生物建造的碳酸盐穹顶结构。

火星车将沿着河岸线选择最可能的地点钻取样品，并将这些样品装在一个罐子里，然后留在地面上以便以后来取。

美国宇航局及其在欧洲的同行Esa目前正在策划在21世纪30年代早期一起取回火星车的40个样品。

Williford和Horgan博士正在华盛顿举行的美国地球物理联盟（AGU）秋季会议上讨论火星车的前景。这是地球和太空科学家们最大的年度聚会。

新款火星车是按照2012年登陆火星的好奇号机器人的的设计模板设计的。

这辆车将是2012年降落在Gale陨石坑的好奇号的近似副本。

它将使用相同的“天空起重机（Skycrane）”技术，这项技术使之前的机器具有非常高的投放精度。另外，这次火星车还添加了一个重要的附加功能。工程师们开发了一种称为地形相对导航（Terrain-Relative Navigation）的动态地图绘制系统，该系统将为着落带来更高的准确性。

该任务的首席科学家Ken Farley告诉AGU会议，目前已经计划好了火星车着陆后的路线。

该机器人将配备一个复杂的导航系统，使其能够自主地计算出两个点之间最好、最直接的路线。

这应该会大大加快到达不同目标的速度。“在良好的地形条件下，我们每天将行使超过100米，”Farley博士告诉BBC新闻。