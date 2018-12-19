IDC：苹果Apple Watch在2022年之前都是“王者”

根据外媒Cult of Mac的报道，分析公司IDC的一份新报告显示，今年可穿戴设备的总销量将达到1.253亿部，其中智能手表约占一半。该公司预计，到2022年，可穿戴设备的销量将达到1.899亿部，增长幅度将超过智能手机和PC。

尽管Apple Watch在智能手表领域可能会继续保持领先地位，但IDC认为，随着时间的推移，苹果公司的智能手表将失去一些优势。这与被iOS蚕食市场份额的Android系统的情况类似。今年，watchOS占据的市场份额为44.4%，但是IDC预计这一数字将在2022年下降到35.8%。

而在创新方面，IDC认为Apple Watch或多或少走在了正确的轨道上。该报告指出：“智能手表操作系统不仅强调用户之间的联系，也强调佩戴者与其他智能设备和系统之间的联系……预计未来会有更多关注健康的开发，智能手表将在追踪你的健康目标和检测潜在疾病方面发挥关键作用。”

另外，这份报告还对可穿戴设备行业朝多个方向的扩张进行了预测。IDC认为，智能服装和头戴设备这两类产品的受欢迎程度将在未来五年翻一番，不过它们在整个可穿戴设备市场中仍然只是“小角色”。IDC在报告中指出，到2022年，Apple Watch可能不再是苹果唯一的可穿戴设备。此前有报道称，苹果目前正在研发一款AR头戴设备，可能在五年内推出。