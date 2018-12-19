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礼尚往来：苹果用安卓设备推广Apple Music

2018-12-19 7:08:13来源：威锋网作者：陈知心责编：浮生评论：

到目前为止，我们已经看到不少关于Android智能手机制造商或者他们的品牌大使在iPhone上发推文宣传自家的产品，比如三星和华为等等。而苹果Apple Music的官方推特账号则被发现使用Android设备发推文。

今年11月份，美国新生代女歌手Ariana Grande发布了一条跟她的《Christmas & Chill》专辑相关的推文，苹果的Apple Music官方账号随后发了一条带有心形符号的专辑链接。YouTube知名博主Marques Brownlee发现这条推文来自Android设备。

虽然Apple Music不仅适用于iOS设备，在Android设备上也可以用，但是苹果官方账号使用竞争对手的设备发布信息仍然相当尴尬。Marques Brownlee在推特上调侃称：“从没想过我能看到这一天。”

值得一提的是，Marques Brownlee上周刚发现三星印度使用iPhone版推特发布Galaxy A9的广告。而在那之前，他还截图吐槽了三星的尼日利亚推特账号用iPhone宣传Galaxy Note 9的SuperAMOLED显示屏。这位YouTube博主最近似乎非常热衷于这类事件，连Apple Music官方账号在11月份发的推文都挖出来了。

今年10月份，三星的俄罗斯代言人Ksenia Sobchak因在公共场合使用iPhone X而非她本应推广的三星手机而被三星起诉。4月份，《神奇女侠》主演盖尔·加朵(Gal Gadot)使用iPhone在推特上推广华为Mate 10 Pro。而在2016年，美国总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)也使用iPhone发推呼吁抵制苹果。

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关键词：iPhone广告Apple Music

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