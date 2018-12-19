AT&T今日在美国12城市开通5G网络：15GB流量70美元

北京时间12月18日晚间消息，美国电信运营商AT&T今日宣布，其新一代移动通信网络5G已正式上线，目前涵盖美国的12座城市。但是，第一款移动5G设备要等到本周五(12月21日)才能到货，而5G手机更是要等到明年。

AT&T发言人今日称，其5G网络已正式在美国的12座城市上线，分别为亚特兰大、夏洛特、达拉斯、休斯顿、印第安纳波利斯、杰克逊维尔、路易斯维尔、俄克拉何马城、新奥尔良、罗利、圣安东尼奥和韦科。

虽然5G网络已经开通，但第一款支持5G网络的设备Netgear公司的Nighthawk 5G移动热点(Netgear’s Nighthawk 5G Mobile Hotspot)本周五才能到货。

Nighthawk 5G移动热点是一款便携式设备，允许用户创建自己的WiFi网络，从而让自己的手机、笔记本电脑和平板电脑等设备接入到5G网络。而真正可以直接接入到5G网络的5G手机要等到2019年上半年才能到货。

目前，Nighthawk 5G移动热点售价499美元，15GB的5G服务每月费用为70美元。AT&T表示，这与当前4G网络下10GB数据月费用50美元相当。

AT&T还表示，2019年上半年还将在拉斯维加斯、洛杉矶、纳什维尔、奥兰多、圣地亚哥、旧金山和圣何塞等城市的部分地区提供5G服务。

根据AT&T的计划，2018年年底前将率先在美国12座城市中商用5G网络，2019年将扩大到19座城市，而2020年要保证美国至少有2亿用户体验上5G网络。

网速方面， AT&T 5G移动网络的速度最高能达到125MB/s，并且延迟可控制在1毫秒内，但由于前期基础建设还要完善，所以网速暂时会在50MB/s左右，后续会升级至最高的125MB/s。