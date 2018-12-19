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iPhone售价高昂，苹果在印度市场受阻

2018-12-19 7:16:19来源：威锋网作者：陈知心责编：浮生评论：

《华尔街日报》周三发表了一篇文章，深入探讨了苹果为了在印度实现iPhone销量增长而做出的努力。印度是“世界上最大的尚未开发的科技市场”，随着智能手机在美国等市场的销量趋于平稳，苹果据说已经转向印度寻求新的增长，但“迄今为止收效甚微”。

这篇文章指出，只有四分之一的印度用户拥有智能手机，这为苹果在印度向数百万新客户销售iPhone提供了机会。问题是，印度是一个对价格非常敏感的市场，在该国销售的智能手机中，价格低于250美元的产品超过75%。苹果授权经销商Flipkart在印度以250美元左右的价格销售iPhone SE，但其他型号的iPhone在印度的售价在325美元至1950美元之间，远远高于许多印度消费者的预算。

《华尔街日报》解释说：“问题的核心是，苹果不愿改变其销售iPhone的传统商业模式。该公司优先生产数量有限、价格昂贵的产品，这一战略使公司在1997年濒临破产后重新焕发活力，并帮助其成为首家市值达到1万亿美元的美国上市公司。”与2017年相比，今年到目前为止，在印度销售的iPhone数量已经下降了40%，苹果在印度的市场份额也从大约2%下降到1%左右。

印度政府的政策也没有为苹果提供他们想要的助力。例如，苹果在印度开设首家零售店时遇到了困难，因为印度要求单一品牌、外资占多数的零售商至少有30%的制造材料来自印度供应商。尽管如此，库克仍然对苹果在印度的未来持乐观态度。库克在上个月的苹果财报电话会议上表示，苹果已经和印度政府进行了非常富有成效的讨论，未来将在该市场开设零售店。

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关键词：iPhone

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