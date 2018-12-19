微软、宝马等参投：AI芯片公司Graphcore筹资2亿美元

北京时间12月19日凌晨消息，总部设在英国港市布里斯托尔（Bristol）的Graphcore已从微软和宝马等投资者那里筹集到了1.58亿英镑（约合2亿美元）资金，该公司的业务是设计AI（人工智能）用途芯片。

这个最新融资回合对Graphcore的估值为17亿美元，从而使其成为了英国创业公司中今年以来最新进阶的一家“独角兽”企业。此前，数字银行Monzo和网络安全公司Darktrace也都已成为独角兽创业公司。

Graphcore正试图创造一类新的芯片，以便更好地处理开发AI电脑所需要的海量数据。该公司认为，英特尔和英伟达等公司生产的现有芯片存在限制，会导致AI电脑推出的时间被推后。Graphcore已在最近面向客户推出了第一批Colossus智能处理单元，并表示该公司的芯片是全球范围内第一种专为运行机器学习程序而设计的产品。

这个新的融资回合是由英国风险投资公司Atomico和比利时投资公司Sofina领投的，戴尔、三星、红杉资本（Sequoia Capital）、Amadeus Capital和Draper Esprit等现有投资者也均参投。

Graphcore CEO奈杰尔·图恩（Nigel Toon）表示，该公司计划在布里斯托尔总部以及伦敦、美国、挪威、中国内地和中国台湾的办事处聘用更多员工。

在去年进行的上一个融资回合中，Graphcore筹集到了3000万美元资金，当时的融资回合的参与者包括谷歌DeepMind人工智能业务CEO杰米斯·哈撒比（Demis Hassabi）等。

谷歌也在开发自己的AI用途芯片，但该公司开发的张量处理单元（tensor processing unit，TPU）尚未对外出售，原因是谷歌计划将其用在自己的数据中心里。谷歌的其他竞争对手也正在尝试开发类似芯片，如高通、华为和英伟达等。

“机器智能标志着一个新的计算时代的开始，这个时代需要一种从根本上不同于以往的处理器和软件工具。”图恩说道。“这个迅速增长的新市场为Graphcore创造了打造一家大型全球科技公司的机会，我们可以帮助AI领域中的创新者实现重大突破。”