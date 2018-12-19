CNN盘点2018年9大科技类送礼佳品

导语：美国CNN近日盘点了可送给亲朋好友的科技产品。在盘点中，智能家居类产品比较多，比如智能音箱、智能插座等。还有电动滑板车、USB键盘等产品也入选其中。

以下为文章主要内容：

不管是给同事还是给对象送礼，要找到一个独特但不烂大街的礼物着实不易。

智能音箱是2017年送礼的热门之选，因而今年有很多相关的衍生品，这也不足为奇。像Echo Show以及谷歌的Google Home Hub这样的智能显示屏成为了新的风尚，不过Facebook的Portal智能视频聊天设备则是送礼产品中最为格格不入的一款。

除了上述提及的设备，消费者科技协会的高级主管本·阿诺德（Ben Arnold）预计大家今年会对无线蓝牙耳机分外感兴趣，例如苹果的AirPods和Bose SoundSport Free。

节日购物季也是许多人斥巨资购买新电视的时候。他表示4K和超高清显示屏电视（以及兼容4K的流媒体设备）也是大家今年的首选。

尽管有不少科技礼物的种类是预料之中的——比如iPhone和iPad，但是还有一些其它有意思的设备值得大家考虑购买。

Sonos One

价格：199美元

亚马逊Echo以及谷歌Home智能音箱已经吸引了大家的诸多关注，但是不妨考虑一下Sonos One吧。这款小巧但是功能强大的WiFi音箱音质极佳，还可以轻松和其它音箱配对，进而在家中创建出一个环绕音效系统。

这款设备配备了随时待命的麦克风和Alexa语音助手功能，因而用户可以给出常用的语音指令，比如说设置一个闹钟或是在购物清单中加入例汤。但是建议购买Sonos One的最佳理由则是，预计到2018年年底它将会添加Google Assistant。一个支持多个助手功能的第三方智能音箱是避免用户被锁定在亚马逊或谷歌生态系统的最佳方式。

Ember智能温控马克杯

价格：79.95至149.95美元

Ember温控马克杯听上去也许是不必要的，但是不妨想想自己一天需要加热咖啡或是热水的次数吧。你可以将陶瓷杯或是铜制马克杯设定到一个理想的温度，范围在120华氏摄氏度到145华氏摄氏度以内，在会议中途就能利用一个移动应用程序远程调整温度。尽管现在市场上早有了保温随行杯，但是大多数保温杯内的液体温度都较高，不方便直接饮用。真正的革命是经典马克杯也能实现温控。

GoPro Hero7 Black

价格：399.99美元

最新的GoPro Hero相机依旧采用了公司在2002年成立初的设计理念：用一个小巧但却耐用的视频摄像机来记录冒险旅程。而最新推出的Hero7 Black型号则基于软件，增加了令人印象深刻的新型减震功能，还有其它一些针对垂直拍摄、限制时间的Instagram以及YouTube视频设置的功能。

WeMo mini智能插座

价格：29.99美元

现在市场上出现了很多价值不菲、内嵌互联网连接的“智能家居”设备。但是要让一个人开始使用互联设备，你得先为他们提供一个智能插座。用户可以通过WeMo应用、智能音箱、类似IFTTT或苹果HomeKit等服务，打开或关闭WeMo mini WiFi智能插座上的设备。

当你出门远行时，你可以打开灯或是当闹钟响起时自动开始冲泡咖啡。如果一个白色的三孔插座作为圣诞礼物还不够别致的话，那就再加上一个Hue变色灯泡。即便完全无用，那也非常有意思。

Nest Hello视频门铃

价格：179美元

视频门铃开始流行起来，但是谷歌的Nest Hello是一个功能更加丰富的选择。当有人在按门铃时，谷歌Home Hub上就会打开实时视频或是向用户手机推送通知。Nest Hello还会使用面部识别功能，告诉你家门口按门铃的人是谁。不同于传统的门铃，你可以采用Quiet Time功能关闭门铃的响声。

Rocketbook Everlast可重复使用的笔记本

价格：16至32美元

不喜欢浪费纸张的作家或是记笔记者可能会喜欢一款“可重复使用”的笔记本。Rocketbook是一款外部纤薄的螺旋装订笔记本，配备了特制的Pilot FriXion笔。你可以用它来书写任何东西，包括购物清单或是剧本大纲。应用可以扫描页面并将其存储到云端服务中。之后利用一片湿纸巾就可以擦拭页面，重新进行书写。或者你可以直接购买Rocketbook Wave笔记本，在微波炉里加热几秒就能够清除页面。

Peloton Tread

价格：3995美元

和Peloton自行车一样，万众瞩目的Peloton Tread跑步机配备了一个巨大的屏幕，使用者可以观看跑步教程或是参与小组跑步讨论。但除了售价接近4000美元以外，Tread在假期可能无法及时发货。Peloton表示将在今年冬天安排发货。如果你需要更便宜的锻炼方式，不妨试试价值600美元的可连接式自行车训练器Wahoo Kickr Snap。之后每月支付14.99美元订阅Zwift，与其他车友一同远程参与环游全球的虚拟骑行。

Ninebot by Segway ES4滑板车

价格：777美元

ES4是流行滑板车制造商Ninebot旗下最新推出的一款电动滑板车。对于经常骑车的人来说，相比其它通勤方式，拥有一辆滑板车也许会更加实惠一些。其最高时速为每小时19英里，行驶里程可达28英里。因此，相比Bird、Lime或是Skip等初创企业提供的滑板车，ES4的骑行者可以拥有更快的速度。此外，它也是可折叠的。所以，如果你不介意其重量的话（滑板车重约40.8磅），那么你就可以将其带上火车或公共汽车。

Qwerkywriter S USB键盘

价格：249.99美元

这款礼物适合送给那些坚持认为Kindle无法比得上纸质书籍香味的人，也许他/她还拥有一件“吸烟夹克”。Qwerkywriter S是一款USB键盘，其外观和使用感都像是一种旧版的打字机。这款厚重的平板电脑、手机或是电脑配件配备了圆形按键，可以在打字时带来一种令人心满意足的哒哒声。如果有人真的非常喜欢这种感觉，他们还可以使用打字机滑架来换行，而不用按下回车键。明年将会推出新的复古色。