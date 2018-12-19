美光科技第一财季营收79.13亿美元，净利同比增23%

北京时间12月19日早间消息，美光科技今日发布了该公司的2019财年第一财季财报。报告显示，美光科技第一财季营收为79.13亿美元，与去年同期的68.03亿美元相比增长16%；净利润为32.93亿美元，与去年同期的26.78亿美元相比增长23%。美光科技第一财季的调整后每股收益超出华尔街分析师预期，但营收不及预期，且第二财季业绩展望也远不及预期，从而导致其盘后股价大跌近9%。

在截至11月29日的这一财季，美光科技的净利润为32.93亿美元，每股摊薄收益为2.81美元，这一业绩好于去年同期。2018财年第一财季，美光科技的净利润为26.78亿美元，每股摊薄收益为2.19美元。

不计入某些一次性项目（不按照美国通用会计准则），美光科技第一季度调整后净利润为35.08亿美元，调整后每股收益为2.97美元，这一业绩超出分析师预期，相比之下去年同期的调整后净利润为29.94亿美元，调整后每股收益为2.45美元。财经信息供应商FactSet调查显示，分析师此前平均预期美光科技第一财季每股收益将达2.95美元。

美光科技第一财季营收为79.13亿美元，与去年同期的68.03亿美元相比增长16%，未能达到分析师预期。FactSet调查显示，分析师此前平均预期美光科技第一财季营收为80亿美元。

美光科技第一财季毛利润为46.15亿美元，在营收中所占比例为58.3%，相比之下去年同期的毛利润为37.47亿美元，在营收中所占比例为55.1%。不按照美国通用会计准则，美光科技第一财季毛利润为46.70亿美元，在营收中所占比例为59.0%，相比之下去年同期的毛利润为37.69亿美元，在营收中所占比例为55.4%。

美光科技第一财季运营利润为37.59亿美元，在营收中所占比例为47.5%，相比之下去年同期的运营利润为30.97亿美元，在营收中所占比例为45.5%。不按照美国通用会计准则，美光科技第一财季运营利润为38.87亿美元，在营收中所占比例为49.1%，相比之下去年同期的运营利润为31.57亿美元，在营收中所占比例为46.4%。

在财报发布后召开的电话会议上，美光科技预测2019财年第二财季每股收益将达1.65美元到1.85美元，营收将达57亿美元到63亿美元，均远不及分析师预期。FactSet调查显示，分析师此前平均预期美光科技第二财季每股收益将达2.39美元，营收将达72.6亿美元。

当日，美光科技股价在纳斯达克常规交易中上涨0.23美元，报收于34.11美元，涨幅为0.68%。在随后截至美国东部时间周二晚上6点（北京时间周三凌晨7点）的盘后交易中，美光科技股价大跌3.06美元，至31.05美元，跌幅为8.97%。过去52周，美光科技的最高价为64.66美元，最低价为33.60美元。