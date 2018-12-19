疑似荣耀V20玛莎拉蒂版真机现身，网友：剩下的车厂不多了

IT之家12月19日消息 还有一星期的时间，荣耀V20就要正式发布了，荣耀V20共搭载了三项“黑科技”，包括4800万AI超清摄影技术、Link Turbo、魅眼全视屏。

据悉，荣耀V20还搭载麒麟980芯片，支持22.5W快速充电，运行基于Android9 Pie的EMUI 9等等。V20将是首个搭载索尼的高端摄像头IMX586的手机，它支持4800万超高像素，1/2.0英寸超大传感器尺寸、像素四合一滤色器，以及4倍硬件HDR等。

上周，荣耀战略和品牌发展官张晓云微博中放出了一张图片，并表示惊喜藏于下面的图片中，在图片中，能看到“M…x HONOR V20”的文字，因此推测，和HONOR V20联名的，会是一个“M”开头的品牌。

有网友猜测，荣耀将会和豪车品牌玛莎拉蒂进行联名，但截止到目前，双方均没有透露合作的消息。

图片来自：搞机Time

微博上有网友分享了一张疑似荣耀V20玛莎拉蒂版真机现身，可以看到在机身背面的有着玛莎拉蒂三叉戟的Logo，同时，荣耀的英文logo也变成大写。

考虑到荣耀并没有宣布这方面的消息，因此也并不排除是P图的可能。尽管如此，和豪车品牌联动还是让不少吃瓜网友兴奋——“手机已经买好了，车去哪里领？”、“留给小米的汽车厂商不多了”...从实际情况来看，手机品牌与豪车品牌合作还能让品牌在一定程度上升值。

目前尚不清楚荣耀是否会和玛莎拉蒂合作，也不排除只是网友放出的烟雾弹，至于真相，还是等一星期后官方揭晓吧！