帕克太阳探测器传回首批数据：揭晓太阳神秘面纱

北京时间12月19日消息，在完成最接近太阳的飞掠任务几周之后，美国国家航空航天局（NASA）的帕克太阳探测器开始向地球传回数据。

帕克太阳探测器发回的冕流图像，太阳在左侧图外。

在观测数据中，我们可以看到高能气体（等离子体）从太阳喷涌而出的图像。图中一个明亮的点是水星，黑色点则是因为图像生成方式而出现的水星重复影像。11月8日，帕克太阳探测器的广域成像仪（WISPR）在距离太阳表面仅2720万公里的位置拍摄了这一远景画面。这台成像仪位于探测器厚厚的隔热罩后面，从侧面对太阳进行拍摄。

帕克太阳探测器于2018年8月发射，其主要任务是对太阳的外大气层，即日冕进行近距离观测。日冕的温度其实高于太阳的“表面”——光球（photosphere）。光球是人类实际能够看到的太阳圆面，界线较为清晰，其温度可以达到6000摄氏度，而日冕是太阳大气的最外层，厚度可达几百万公里以上，温度更是能达到数百万摄氏度，远远高于光球层。

科学家尚不清楚造成日冕超高温度的机制，而这正是帕克太阳探测器希望解决的问题。在任务中，帕克探测器将穿过太阳外大气层，直接采集日冕中的粒子，对其磁场和电场进行探测，以揭开太阳风产生机制等谜题。

“我们需要深入这一区域，采集新的等离子体，采集新形成的物质，从而观察那里正在发生什么过程，存在什么物理机制，”NASA华盛顿特区总部太阳物理学分部主任妮古拉·福克斯（Nicola Fox）解释道，“我们想要了解为什么会存在这种温度倒置——你从一颗高温的恒星旁边经过，却发现它的大气层变得更加炙热，而不是像你想象的那样更冷。”

帕克太阳探测器不仅打破了人造物体最接近太阳的纪录，而且创下了航天器飞行速度的新纪录。在最近的飞掠中，它的速度达到了每小时37.5万公里，此前航天器的最快纪录是每小时25万公里。

帕克太阳探测器必须总是将隔热罩对准太阳。

在未来近距离靠近太阳的飞行中，帕克探测器还将创造更快的飞行纪录。在近日的美国地球物理联合会秋季年会（American Geophysical Union Fall Meeting）上，NASA研究人员发布了这张太阳图片，并介绍了这项任务的最新科学进展。

关于帕克太阳探测器任务的几个数字

612万公里：帕克探测器任务与太阳的最近距离；

4300万公里：此前探测器（太阳神2号）与太阳的最近距离；

1300摄氏度：前防护隔热罩预计将达到的温度；

每秒190公里：帕克探测器将达到的最快速度；

60年：帕克太阳探测器任务从提出至发射所用的时间。