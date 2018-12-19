任天堂Switch成本世代销售速度最快的游戏机

多年来，年末都是任天堂的主战场，今年也不例外。根据任天堂官方公布的统计数据显示，已经上市21个月的Switch游戏机成为本世代家用游戏机销售最快的产品，另外12月刚刚推出不久的Switch游戏《任天堂明星大乱斗特别版》也打破各项记录。

任天堂美国方面给出的数据显示，Switch自2017年3月上市以来在美国地区共售出870万台，这一数字超过了PS4和XboxOne同期记录。据专业市场分析机构NPD在11月给出的数据，凭借Switch独特的玩法，任天堂也成为了2018年美国销量最高的游戏发行商。因为12月发售的《任天堂明星大乱斗特别版》并没有统计在内，所以该记录还将进一步扩大。任天堂根据《任天堂明星大乱斗特别版》上市11天的销售给出统计称，该游戏在美国销量已经突破300万套，打破了Switch游戏销售记录的同时也破了大乱斗系列记录。

任天堂给出的其它数据还包括：

2018年是2011年以来任天堂硬件销量及销售额最高的一年；

数字版游戏商城eShop销售额相比去年增长105%；

《塞尔达传说：旷野之息》破400万、《马里奥赛车8豪华版》破500万、《超级马里奥：奥德赛》破470万；

《精灵宝可梦Let's Go》破200万、《超级马里奥聚会》破140万；

任天堂前任社长君岛达已曾公开表示在2018财年内（到2019年4月）卖出2000万台Switch，不知这一目标能否最终实现？