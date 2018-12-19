内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>游戏之家>游戏快报

任天堂Switch成本世代销售速度最快的游戏机

2018-12-19 8:34:17来源：3DMgame作者：某某责编：远洋评论：

多年来，年末都是任天堂的主战场，今年也不例外。根据任天堂官方公布的统计数据显示，已经上市21个月的Switch游戏机成为本世代家用游戏机销售最快的产品，另外12月刚刚推出不久的Switch游戏《任天堂明星大乱斗特别版》也打破各项记录。

任天堂美国方面给出的数据显示，Switch自2017年3月上市以来在美国地区共售出870万台，这一数字超过了PS4和XboxOne同期记录。据专业市场分析机构NPD在11月给出的数据，凭借Switch独特的玩法，任天堂也成为了2018年美国销量最高的游戏发行商。因为12月发售的《任天堂明星大乱斗特别版》并没有统计在内，所以该记录还将进一步扩大。任天堂根据《任天堂明星大乱斗特别版》上市11天的销售给出统计称，该游戏在美国销量已经突破300万套，打破了Switch游戏销售记录的同时也破了大乱斗系列记录。

任天堂给出的其它数据还包括：

2018年是2011年以来任天堂硬件销量及销售额最高的一年；

数字版游戏商城eShop销售额相比去年增长105%；

《塞尔达传说：旷野之息》破400万、《马里奥赛车8豪华版》破500万、《超级马里奥：奥德赛》破470万；

《精灵宝可梦Let's Go》破200万、《超级马里奥聚会》破140万；

任天堂前任社长君岛达已曾公开表示在2018财年内（到2019年4月）卖出2000万台Switch，不知这一目标能否最终实现？

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：Switch任天堂

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|软媒时间|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有