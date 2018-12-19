Steam大奖入围名单公布：《绝地求生》提名年度最佳

Steam官方今天在社区公布了2018年Steam大奖的入围名单，玩家们可以在12月20日到明年1月3日期间为八个奖项进行投票，选出自己最喜欢的游戏作品。大奖得主将于2019年2月出揭晓。以下是入围名单。
年度最佳游戏提名：
《绝地求生》
《怪物猎人：世界》
《天国：拯救》
《杀手2》
《刺客信条：奥德赛》
年度最佳VR游戏提名：
《上古卷轴5：天际》VR版
《VRChat》
《节奏空间》（Beat Saber）
《辐射4 VR》
《Superhot VR》
爱的付出提名：
《Dota 2》
《GTA5》
《无人深空》
《流放之路》
《星露谷物语》
最佳环境提名：
《巫师3：狂猎》
《Subnautica》
《古墓丽影：暗影》
《孤岛惊魂5》
《黑暗之魂3》
独乐乐不如众乐乐提名：
《CS:GO》
《彩虹六号：围攻》
《收获日2》
《黎明杀机》
《胡闹厨房2》
最佳架空历史提名：
《德军总部2：新巨人》
《刺客信条：奥德赛》
《钢铁雄心4》
《文明6》
《辐射4》
最佳机械游戏提名：
《欧洲卡车模拟2》
《火箭联盟》
《尼尔：机械纪元》
《异星工厂》
《太空工程师》
最佳开发者提名：
CD PROJEKT RED
育碧
Bethesda
Rockstar Games
Digital Extremes Ltd.
Square Enix
Capcom
Paradox Interactive
BANDAI NAMCO Entertainment
Klei
说明：“最佳开发者”奖项竞争十分激烈，前几名候选人的提名呼声不相上下。因此，我们将此项提名名单扩展至10人。同时，我们自己也将不参与此奖项的竞争。我们由衷地感谢大家对我们的喜爱，但是我们希望表彰Steam上的其他杰出的开发者，因此Valve不加入最终入围名单。