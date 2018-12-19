Steam大奖入围名单公布：《绝地求生》提名年度最佳

Steam官方今天在社区公布了2018年Steam大奖的入围名单，玩家们可以在12月20日到明年1月3日期间为八个奖项进行投票，选出自己最喜欢的游戏作品。大奖得主将于2019年2月出揭晓。以下是入围名单。

年度最佳游戏提名：

《绝地求生》

《怪物猎人：世界》

《天国：拯救》

《杀手2》

《刺客信条：奥德赛》

年度最佳VR游戏提名：

《上古卷轴5：天际》VR版

《VRChat》

《节奏空间》（Beat Saber）

《辐射4 VR》

《Superhot VR》

爱的付出提名：

《Dota 2》

《GTA5》

《无人深空》

《流放之路》

《星露谷物语》

最佳环境提名：

《巫师3：狂猎》

《Subnautica》

《古墓丽影：暗影》

《孤岛惊魂5》

《黑暗之魂3》

独乐乐不如众乐乐提名：

《CS:GO》

《彩虹六号：围攻》

《收获日2》

《黎明杀机》

《胡闹厨房2》

最佳架空历史提名：

《德军总部2：新巨人》

《刺客信条：奥德赛》

《钢铁雄心4》

《文明6》

《辐射4》

最佳机械游戏提名：

《欧洲卡车模拟2》

《火箭联盟》

《尼尔：机械纪元》

《异星工厂》

《太空工程师》

最佳开发者提名：

CD PROJEKT RED

育碧

Bethesda

Rockstar Games

Digital Extremes Ltd.

Square Enix

Capcom

Paradox Interactive

BANDAI NAMCO Entertainment

Klei

说明：“最佳开发者”奖项竞争十分激烈，前几名候选人的提名呼声不相上下。因此，我们将此项提名名单扩展至10人。同时，我们自己也将不参与此奖项的竞争。我们由衷地感谢大家对我们的喜爱，但是我们希望表彰Steam上的其他杰出的开发者，因此Valve不加入最终入围名单。