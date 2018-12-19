华为何刚：2019出货预计超2.3亿台，5G手机路线图已出

近日，在华为nova4新品发布会议上，华为终端手机产品线总裁何刚宣布：按照发货排期，华为手机将在12月25日达到2018年度全球发货量突破2亿台。

随后，在接受媒体专访时，何刚透露了华为2019年手机出货目标，发货量增长在15%-25%，预计量在2.3-2.5亿台左右。不过，华为不会只追求目标而不顾市场，2019年的销量预期会根据市场状况滚动调整。

在技术方面，华为已有了5G智能手机路线图，2019年还将向主要合作伙伴提供5G测试设备。此外，华为正致力于折叠技术，明年可能会宣布相关新产品。

IDC数据显示，华为前三季度全球出货量达到1.46亿台。这意味着华为四季度出货量同比增长率将在30%以上。在今年6月2018华为终端全球合作伙伴及开发者大会上，华为消费者业务CEO余承东给今年华为和荣耀定下了智能手机发货量2亿台的目标，2019年目标是2.5亿台，2020年力争达到3亿台。

针对当天在长沙发布的nova全球代言人为易烊千玺，最大亮点是采用了最新挖孔全面屏设计，也就是前置摄像头置于屏幕下方。6.4英寸屏幕，屏幕左上角仅保留一枚前置摄像头开孔，无刘海，几乎实现全面屏。何刚在发布会上透露，极点全面屏研发耗时12个月，投入300名工程师，前后使用了2万台试验样机，难度可想而知。

对nova 4销量预期会超过nova 3。今年8月，华为曾披露，nova 3上市一个月国内发货量超200万台。何刚表示，过去一年nova系列大幅增长，截至2018年底，nova系列全球总销量达到6500万。何刚在发布会上宣布，12月25日还将推出“2亿”纪念版nova 手机，采用密语红配色。