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报告：2018年全球垃圾电话数量增长300%

2018-12-19 9:29:38来源：新浪科技作者：李丽责编：马卡评论：

北京时间12月19日早间消息，据美国科技媒体VentureBeat报道，总部位于斯德哥尔摩的电话号码识别服务Truecaller的年度报告显示，2018年，垃圾电话的数量同比增长了300%，而电信运营商也有自身的问题。

报告称，从今年1月到10月，全球用户大约接到了177亿个垃圾电话，高于去年的约55亿个。Truecaller表示，这项研究关注了被用户标记为垃圾来电的汇总数据，以及其它被其系统自动标记的电话。

报告中值得关注的一点是，今年巴西用户接到的垃圾来电数量激增，而巴西也成为全球垃圾电话最多的国家。根据Truecaller的数据，巴西用户平均每月接到37个垃圾来电，高于去年的20个。

报告指出，电信运营商是巴西最大的垃圾电话拨打者，在所有这些来电中占32%。此外，大选是导致巴西垃圾电话增多的一个重要因素。

印度是去年全球垃圾电话最多的国家，而今年的数量略有下降，降幅为1.5%。与巴西的情况类似，印度用户遭到电信运营商的轰炸，高达91%的垃圾电话来自运营商。这些运营商试图向用户推销价格更高的套餐和其它服务。

美国用户接到垃圾电话的数量从每月20.7个下降至16.9个，英国则从9.2个下降至8.9个。不过，欧洲其它市场的增长明显：西班牙增长了100%，希腊增长了54.1%，意大利增长了22.7%。

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关键词：垃圾电话骚扰电话

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