1000万人排队退押金，ofo现在能拿出10亿元吗

在中关村原ofo北京办公总部的理想国际大厦的20层的门口左侧墙壁上，悬挂了一张配有丘吉尔照片的电影《至暗时刻》的海报：“没有终局的成功，也没有致命的失败，重要的是继续前行的勇气。”

今年5月的员工会上，戴威曾将ofo现状比作了电影《至暗时刻》中丘吉尔面临的处境，并向员工表示：“如果不愿意战斗到最后，现在就可以退出。”

此后，戴威及其ofo跌跌撞撞的度过了六个多月。在11月28日，戴威发表一封内部信，称“在最困难的时候，我们仍需坚守信念，哪怕是跪着也要活下去，只要活着，我们就有希望。”但问题是，现在对于ofo来说已经不是最困难的时候，而是最危急的时候——发生挤兑性退押金对于绝大多数企业来说都是致命打击。

2018年12月18日20时37分，ofo排队退押金用户已突破一千万人。

若以每人99元计算，ofo需退还押金9.9亿元，若以每人199元计算，那么ofo需要退还押金总额高达19.9亿元。

“你可以关注下，这个排队数字是在逐渐往前走的，现在应该已经有用户接到退款了，我们之所以会这么做也是想对外表明我们会退款押金的这个态度。”对于外界对ofo的质疑，ofo内部人士对网易科技表示到。

ofo现在能拿出10亿元吗？排在后面的用户能拿到钱吗？或许只有戴威和ofo高层知道这个答案。

押金难退已成行业公开秘密

共享单车的押金问题从2017年拖到了2018年，现在眼看就要带进入2019年。

据央视315报道，从2017年下半年开始，很多共享单车用户经历了共享单车押金退不回来的情况。中消协调查发现，70家共享单车平台中有34家倒闭，而其中仅对酷骑单车的投诉就多达21万次，涉及金额10亿多元。

而已经“出事”的小蓝单车、酷骑单车、小鸣单车等公司倒闭后依旧无法归还用户押金的行为表明：挪用押金是共享单车行业普遍存在的规则。

虽然交通部、中消协多次约谈共享单车企业，单车企业也多次声明，“我们已与XX银行签订第三方托管、转款专用。”但此前曾有多位业内及银行人士对网易科技表示，银行对共享单车企业的押金并没有监管权利。此外，大多数共享单车企业开设的仅为一般存款账户，并没有采用所谓的第三方托管的转款专用存管方式。

共享单车的押金规模有多大？目前并没有一个权威的说法。但去年8月份,中国互联网络信息中心发布了一份《中国互联网络发展状况统计报告》，报告数据显示,保守估计,在去年8月这个时间节点，共享单车行业的存量押金规模近100亿元。

在这百亿级别的押金中，有多少被挪用，我们虽然不得而知，不过中消协在2017年12月20日发布的建议中指出，悟空单车、町町单车、酷骑单车、小鸣单车、小蓝单车等共享单车企业因资金链断裂等原因相继停止经营，未退还所收押金、预付费逾10亿元，涉及消费者数百万人。

此前，《财新周刊》曾报道称，ofo用超过30亿元的用户押金支付了供应商货款，而摩拜方面亦使用押金超过40亿元。

不过，ofo和摩拜方面多次否认这一说法，戴威也曾在采访中称，“对于目前已经收的押金，我们是一分都没有动过。”摩拜也已经实行免押金政策。

但多位业内和银行人士却对网易科技表示，“挪用押金在行业内已经是公开的秘密。”

早在去年2月，小蓝单车副总裁胡宇沸在接受采访时也承认，小蓝单车的押金一大部分是留存用于客户的退款需求，而其他一部分则用于生产车辆。

酷骑单车前CEO高唯伟也曾表示，“我们当时和民生银行签署押金存管的协议，但是并没有实际的对接。现在的押金由公司保管，只是有一部分用于了公司运营，购买车辆了。”

押金被银行第三方托管真的有用吗

去年8月，交通部、央行等十部门联合出台的《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》明确提出，要加强用户资金安全监管。

《指导意见》称，企业对用户收取的押金、预付资金，应严格区分企业自有资金和用户押金、预付资金，在企业注册地开立用户押金、预付资金专用账户，实施专款专用，接受交通、金融等主管部门监管，加快实现“即租即押、即还即退”。

但小鸣、酷骑、小蓝等公司先后被曝出押金难退的情况表明，并不是所有企业都会遵守这一规则。

在去年,某共享单车企业创始人对网易科技表示，该《意见》的也只是指导意见，并不具备强制力和法律拘束力。此外，多位法律专家也曾对外表达了此类看法。

小鸣单车前CEO陈宇莹此前接受澎湃新闻记者采访时曾表示，共享单车的押金主要是企业自己在监管，“我们和各地的行业协会都有签订管理办法，之前有提过分城市（监管）等各种意见，但都没有落地的文件，目前的指导意见并没有明确具体应该如何监管，所以我们也在等，每家（共享单车企业）应该都是一样的。

据悉，去年9月，小鸣单车曾坚称其押金账户开设在华夏银行，账户的性质为银行托管的资金账户。但经广东省消委会向银行方发函了解，其开设的资金账户为一般账户，并非第三方监管的银行专用账户，其收取的消费者押金没有实施银行托管。

酷骑单车曾称在民生银行设置了“专门账户”。但据民生银行北京分行透露，酷骑单车在民生银行开立的只是一般存款账户，银行“并未与该公司开展任何实质业务合作”。

小蓝单车在回应交通部的《指导意见》时，曾宣称已与招商银行签署资金托管协议，严格区分用户押金与运营资金。但小蓝单车虽然被滴滴收购资产，但依旧没有解决拖欠用户押金问题。

多个地方政府已出台指导意见

共享单车的押金该如何处置，一直处于“灰色地带”。但政府部门一直在行动。

2017年12月18日广东省消费者委员会就小鸣单车提起公益诉讼，2月21日，中消协向公安机关提交了刑事举报书，举报酷骑（北京）科技有限公司及其主要负责人涉嫌刑事犯罪，申请公安机关立案侦查。此外，去年底，中消协表态称，建议对共享单车等电子商务经营者收取押金、预付费的立法规制。

对保护用户资金安全，交通部等10部门2017年8月出台的《关于鼓励和规范互联网租赁自行车发展的指导意见》提出了多项措施：一是鼓励采取免押金方式提供租赁服务，二是对用户押金、预付资金专用账户设立及专款专用、接受监管等内容作出了原则性要求，三是加快实现“即租即押、即退即还”等模式，四是要求运营企业涉及的资金结算业务，必须通过银行或者非银行支付机构来提供。

此外，据21世纪经济报道记者梳理发现，多个地方政府出台的指导意见，采取了与10部门《指导意见》相同的措施。在部门责任的规定中，天津市文件提出，“市交通运输委、中国人民银行天津分行、天津银监局，根据各自职责，负责企业经营行为、资金专用账户和金融机构的监管，防范承租人资金风险”。上海市文件提出，“人民银行上海总部、上海银监局加强对企业资金专用账户监管，防控用户资金风险”。

但北京师范大学法学院副教授宋刚却在接受新华网的采访时表示，,尽管有诸多法律法规的限制,用户的权益却并没有得到有效的保证。现在我国第三方监管体系建立还不完全,不返还押金最多算是违反了对用户的承诺,承担违约的相应责任,而该项资金是否被监管,就目前而言,尚未有相关强制性规定。

ofo的自救

进入9月份，ofo面临的资金难题就越发严峻。

而资金链危机也使得与ofo相关的诉讼和纠纷增加。7月底，据《每日经济新闻》报道，一家ofo小黄车的智能锁物联网通信服务商称，因ofo拖欠其通信服务费，将对300万辆小黄车智能锁陆续暂停服务。

在供应链方面，8月31日，上海凤凰已经发布诉讼公告，称其控股子公司凤凰自行车2017年与小黄车运营方东峡大通签订了多份采购合同，截至起诉日，东峡大通仍拖欠凤凰自行车6815.11万元。同时，ofo也与多个供应商起纠纷；还被列为逾20起案件的“被执行人”，涉及金额超5360万元。

在物流方面，根据公开信息，ofo目前拖欠德邦、百世物流、云鸟等多家企业上亿元快递费。

今年10月，界面新闻称，收到一份约半年前ofo的负债表，据材料显示，彼时ofo整体负债为64.96亿元，其中，用户押金为36.50亿元，供应链为10.20亿元。

不过ofo内部的自救工作早已展开。

7月份开始ofo收缩业务线，逐步退出或关停了以色列、澳大利亚、德国、美国、西班牙等地区的部分业务。

此外，ofo在人员配置上也在瘦身。ofo联合创始人于信在6月接受《财新》采访中提到的“ofo运维人员从12000人缩减至9000人”。于信此描述为是“重新梳理团队”，而不是“裁员”。

据网易科技了解，ofo人员流失早在今年3月份就存在，三四线城市的供应链团队为“重裁区”。

为了改善资金困境，ofo也在增强自身造血功能，并于今年4月成立了B2B事业部，推出了车身广告、App端内广告和企业绿卡等业务。据ofo B2B业务负责人邵毅今年6月透露，“ofo B2B各项业务进展顺利，目前营收已经超过1亿元。”

依靠商业化探索盈利模式，通过人员优化节省成本，借助全新的组织架构调整和升级，推动价值观建设.......过去的半年中，戴威带领着ofo积极的进行自救。“但这几天发生的一切恐怕要使戴威的努力付之东流了。”一位前ofo员工在朋友圈感慨到。