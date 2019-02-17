今年爆红的《Apex英雄》居然把吃鸡、Dota和守望先锋合在了一起

2019年开年，率先引发全球狂热现象的游戏，是一款来自EA的吃鸡类游戏。

这个叫做《Apex英雄》（《Apex Legend》）的吃鸡类游戏不但打破了《堡垒之夜》在Twitch上的游戏观看总时长纪录，并以发布一周激增2500万玩家的爆发式增长，成为令所有玩家都疯狂着迷的爆款。

自2017年吃鸡类游戏火爆元年开始，对于已经玩了两年多吃鸡类游戏，见过各种各样制作水准的玩家来说，这款游戏究竟有什么魔力还能如此吸引玩家？又是什么让它超越《堡垒之夜》的热度？吃鸡类游戏是否还有进一步发掘的可能？所有答案似乎都藏在了游戏之中。

删繁就简，创造差异

作为一款吃鸡类游戏，《Apex英雄》和大家熟悉的《绝地求生：大逃杀》相比，舍弃了很多重要的游戏元素，但同时也添加进了很多自己的元素，在一增一减之间，这款游戏成为了目前风格最「混搭」的吃鸡游戏，也再一次改变了人们对于吃鸡游戏的理解。

首先，《Apex英雄》最直接的是取消了载具、草地、甚至传统射击类游戏中遵循的从高处跌落产生的伤害。没有摩托、汽车等运输载具存在，取而代之的就是游戏的喷射背包、疾跑滑铲，让游戏中每个角色的机动性都大大增加，原本属于稀有资源的载具成为通用资源，为游戏加快了节奏。草地、高空跌落伤害的取消则更进一步让游戏的竞技性增加，不再有「蹲草阴人」的打法战术，也不会因为不小心跌落而摔伤，加快节奏成为《Apex英雄》的第一把武器。

不仅如此，游戏还取消了单人模式，取而代之的是组队模式（最多三人），增加了倒地搀扶之外的重生功能和标记功能。所谓重生功能，意味着剩下的队友只要还活着，就可以在重生点复活死去的队友，这一特性的加入，直接让玩家参与感更强，因为在过去因为种种原因早早阵亡只能观看队友或者退出比赛的玩家来说，重生功能让他们可以继续投入战斗。

标记功能的加入让游戏中队友之间的配合更加主动，传统吃鸡游戏中不断和队友交流互报方位的手法变成了直接通过鼠标标记，因此所有队友都能共享位置，大大提高了游戏竞技效率。不仅如此，标记功能还可以用来标记敌人行动路线、武器装备甚至危险等，这加强了队友之间的协同，作为最基础的游戏要素，标记的熟练度也成为玩家水平的体现，提高对抗效率成为《Apex英雄》的第二把武器。

▲标记功能可以让玩家告诉队友敌人、武器方位

最后，类似《堡垒之夜》尝试的建造+吃鸡的融合混搭玩法，《Apex英雄》选择了让人意外的角色技能+吃鸡的玩法，游戏中8位传奇的加入让其产生了和其它吃鸡类游戏本质的不同。在《Apex英雄》中玩家可以在8个不同角色中选择，他们都拥有着不同技能，这些不同技能在战场上差异巨大，因此造就了层出不穷的战术和玩法。

比如有的角色可以召唤传送门，瞬间传送自己和队友到达目标点，或者召唤空投补给，随时为队友带来装备，甚至还有角色能制造分身迷惑对手。但这些强力技能有些也能被敌人利用，因为传送门没有限制，敌我双方都可以使用；空投补给也会显示在敌人视野，因此斗智斗勇当中，如何利用好技能掌握最终胜利成为关键。战术多样不仅给玩家带来别样乐趣，也成为《Apex英雄》的第三把武器。

▲八位角色在游戏中有不同技能

三把武器相互配合之外，游戏中还有非常丰富的枪械道具和装备，这些元素的加入补充了删减的传统吃鸡类游戏要素，让玩家既可以在《Apex英雄》中享受吃鸡带来的乐趣，也享受到创意最大化带来的快乐，因为这些传奇角色的存在，游戏中考验玩家的已经不仅仅枪法和反应能力，如何理解不同角色技能，并在匹配不同队友时发挥出最大想象力也成为胜利关键。

重塑吃鸡，步步为营

因为众多改变而带来的奇妙化学反应，让《Apex英雄》变得不再像一款吃鸡类游戏。喜欢玩游戏的朋友应该都能看出来，游戏中对敌人和地图进行标记，死亡之后能够重生的游戏方式在曾经火热的MOBA游戏Dota中就存在，甚至包括三人一组的游戏配合方式，也和Dota有相似之处，在吃鸡这样的大地图中，这些要素的增加让竞技性变得更强。

而为玩家提供不同角色，让不同角色搭配不同技能，这一玩法在早前的《守望先锋》就已经非常流行，其核心设计理念Hero Shooters（英雄类射击）甚至能追溯到更早的《军团要塞2》（2007年）中。对于《守望先锋》玩家来说，《Apex英雄》中，从游戏界面到角色技能，或许都能感受到这种相似性。

▲《守望先锋》让 Hero Shooters 设计深入人心

这些要素的加入与融合，让不少玩家在体验《Apex英雄》后，都大呼「这不就是吃鸡版的《守望先锋》？」但事实上，在看似简单将《守望先锋》和《绝地求生：大逃杀》相加的游戏背后，开发者要打造出如此吸引人的游戏，离不开对吃鸡类游戏的独特理解。

在2017年对《绝地求生：大逃杀》的分析中，我曾提到过，在吃鸡类游戏当中，通过游戏节奏、随机性、故事性的把控，吃鸡类能够让玩家在每一局比赛中都拥有不同体验，这是它区别于传统射击类游戏的独特玩法。两年之后，《Apex英雄》身上，这三个要素被进一步放大，游戏节奏因为加快人物、取消草丛移动变得更快；不同枪械与装备造就了更强的随机性，而在故事性上，原有的吃鸡配合不同角色技能，让战场变得更加丰富有趣。这让《Apex英雄》有了和传统吃鸡游戏叫板的实力。

但是，作为开放商的Respawn Entertainment做到的还不止这些，在《Apex英雄》之前，这个开发了《泰坦陨落》系列的游戏工作室或许已经明白，在吃鸡类游戏中，玩家享受的不仅仅是吃鸡的乐趣，还有战术配合的乐趣以及享受氛围的乐趣，这些乐趣不仅仅传递给每一个操控角色的玩家，也会传递给每一个观看直播的观众，通过增加重生机制和角色技能，将吃鸡类游戏的这些乐趣加以放大，再配合从《泰坦陨落》中得到的设计经验，让这款吃鸡类游戏既包含紧张刺激，又能展现不同玩家的创造力，也就不能理解迅速走红的根源了。

因此，自2017年《H1Z1：杀戮之王》上线以来，当玩家已经经过《绝地求生：大逃杀》、《堡垒之夜》、《使命召唤：黑色行动4》等一众吃鸡游戏洗礼之后，同样作为吃鸡类游戏的《Apex英雄》能够再次崭露头角，挑战玩家的认知，正是这种改变，让这款游戏有了进一步爆发的可能。

潜力无限，但挑战依然

流媒体数据监测网站Sullygnome显示，自2月4日《Apex英雄》上线以来，游戏总观看时长已经达到6400万小时，位列Twitch游戏观看时长榜首，远超排在第二位的英雄联盟（4900万小时）和第三位的堡垒之夜（3900万小时），就连Twitch最受欢迎的《堡垒之夜》主播Ninja也参与了这款游戏直播。作为上线仅两周、没有进行大规模宣传的一个「新兵」，这样的成绩无疑令所有游戏公司羡慕不已。

▲图自 Sullygnome

不仅如此，观看人数激增之外，《Apex英雄》发布三天，注册玩家数量就超过1000万，同时在线人数峰值100万；一周之后，这个数字上升到恐怖的2500万，同时在线峰值超过200万，而同样作为免费吃鸡类游戏的《堡垒之夜》，达成两千万玩家这一成绩用了三个多月时间，《Apex英雄》的扩张数字用恐怖形容并不为过。

考虑到官方即将在三月份推出的新的游戏角色、武器、战利品等内容，同时除了PC、PlayStation 4和Xbox One平台推出之外，官方对移动平台也表现出了兴趣，尽管并没有表示会立即推出移动版本，但作为前辈的《堡垒之夜》无疑给《Apex英雄》开了个头，移动版本增长的机会就摆在那里，EA应该并不会错过。

不过，这并不意味着游戏就一定能突破《堡垒之夜》的巨大成就，成功上位并成为新的「吃鸡之王」。事实上，游戏发售到今天，仅仅两周时间，全球玩家激增的同时，在国内电商平台也开始出现游戏外挂，国外虽然较少但也存在外挂情况，外挂正在成为影响游戏体验的一大要素，一旦官方打击力度不足，重蹈《绝地求生：大逃杀》覆辙也很有可能。

另一方面，作为EA旗下工作室推出的免费吃鸡类游戏，对于EA自身来说算是意外之喜，在目前的规划中，旗下2月份发售的新作《圣歌》（Anthem），加上3月份即将迎来的《战地5》大型更新「火风暴」（Firestorm）都有吃鸡模式，对于《Apex英雄》来说，如何与自家游戏争夺用户时间则是需要考虑的问题。玩家的游戏时间是有限的，玩一款游戏的同时，必然会放下另一款，EA的抉择，也将会影响到《Apex英雄》的后续发展。

但是另一方面，《Apex英雄》的出现，的确为吃鸡类游戏的发展提供了更多可能性，从最早的第一人称射击游戏，到如今带有《守望先锋》影子的更新玩法，吃鸡类游戏正在扩展出一个更广阔的游戏舞台。所以，不妨让我们期待，在《绝地求生：大逃杀》和《堡垒之夜》之后，由EA烧起的《Apex英雄》火苗，到底能照亮多少吃鸡类游戏的路。