满屏皮条客：印度Instagram已成皮肉生意的温床

【猎云网（微信号：ilieyun）】2月16日报道（编译：罗彬杰）

Facebook的照片分享应用Instagram的用户包括明星、名流，甚至是政客。但现在，它正在印度迅速成为一个安全且备受欢迎的性诱惑天堂。

某天，Instagram用户masti_with_sona发布了一篇关于“她”的故事的帖子。它用大字体突出了其文本内容，其中写道：“Paytm用户联系我，你懂得”外加三个红唇的表情符号。原来是个拉皮条的。

16个小时前，同一用户用草书字体发布了另一篇“故事”，并表示“请点击此处收听演示录音。Paytm用户联系我哦。”masti_with_sona提到的“演示录音”是一段预先录制的电话录音，内容是一名女性与一名付费客户进行的露骨的性对话。

Instagram：社交界的Porn

这就是印度Instagram，远离浮华和魅力，在这里，露骨的性话题标签胜过产品或服务推荐。例如，搜索#paytmgirl会得到1.2万个结果，其中大部分是衣着暴露的女性图片，甚至还有一些是从色情网站上提取的图片。这是一个不为人知的Instagram，令人震惊的是，很多活跃用户并不知道Instagram中有这样一片桃色地带。

在这个平台上随便搜索一下“Paytm”，就会发现许多这样的用户在自己的名字前面加上这家印度最大移动支付平台的名称，例如，paytm_riya_sharma，这似乎是这些用户首选的交易模式。

知情人士表示，随着Instagram的人气在大城市以外蔓延，并吸引了来自二、三、四级城市的用户，这款Facebook热门照片分享应用上的虚拟性服务就在过去一年开始滋生。

如今，Instagram是Facebook旗下增长最快的社交媒体应用之一。业内人士称，该公司在印度的月活跃用户超过1.2亿，其中一半以上用户（6000万至8000万）每天都在使用。消息人士称，用户流失现象是在Facebook开始打击非法活动之后发生的。

外媒记者与类似masti_with_sona的多个Instagram用户进行了两个多月的互动。这些互动通常只涉及5到10条阅后即焚消息的短时间交流。记者们并没有做任何交易。

记者发现，在Instagram上，有近1.4万条关于#paytmgirls（2400条）或#paytmgirl（11700条）的帖子。这些账号大多展示了女性的照片，有的赤裸上身，有的赤身裸体，有的像脱衣舞娘一样沉浸于性活动。其中一个账户甚至有儿童色情内容。

Instagram的一名发言人在电子邮件中表示：“我们对报道图片上使用的散列标签进行了审查，并删除了违反社区指导规范的相关账户和内容。”

这位发言人补充说：“保护Instagram的安全对我们来说非常重要。我们不允许展示、协助或提倡商业化性服务的内容。在撰写这篇文章之前，我们调查了与我们共享的帐户，并禁用了违反我们规范的帐户。我们还审查了与我们共享的账户相关的账户，以确保我们覆盖了所有的相关用户。我们将继续删除我们发现的利用成人色情牟利的账户和内容。

Paytm则暂未做出回应。然而，Paytm的消息人士表示，该公司对此类P2P交易没有控制权。

然而，这不是印度特有的问题。在社交媒体平台上出售性服务和内容正变得越来越流行和容易。作为Facebook的主要竞争对手，Snapchat上的一些网红和模特会根据用户需求，对他们所要的“优质”照片收取5至10美元的费用。而一个视频的价格是15美元，一个视频通话的价格是20美元。这些用户通常通过CashApp或Venmo进行交易。

在约会应用Tinder上，有用户的个人资料显示给我5美元，看看会发生什么！”。

“没有信任，就没有服务”

在印度，这被称为“Paytm女孩”现象。多位人士表示，这种用户行为最初是在Bigo live等直播平台上出现的。用户会与表演者进行交易，并支付费用（通过金豆或其他相关的应用内奖励）以获得一场性感的舞蹈表演。同样，交易是Paytm等颇受欢迎的钱包产品进行的。但这早已是两年前的事了。

在Instagram上，通过自带功能，就能获得更多形式的互动。例如，用户可以通过直接发信息进行暧昧、私密的挑逗，这是直播应用程序所不具备的功能。他们所提供的这种行为被称为“服务”。

与这些用户的对话通常始于他们在Instagram上发布的一个“故事”。正如masti_with_sona案例所展示的那样，这个短暂的24小时故事将有一个“价目卡”。Paytm_manshu的卡片上写着：“在这里，你可以买到你想要的乐趣。没有证据证明你来听过，绝对没有。”

这位用户声称，5分钟的视频通话收费100卢比（9.5元左右）、10分钟150卢比、15分钟180卢比、20分钟220卢比、半小时300卢比、一小时500卢比。感兴趣的买家打一个电话需要200卢比（不含图片），用图片进行性爱聊天需要150卢比一个小时。语音和视频通话将在WhatsApp上进行。

但支付必须是预付的，为此这些卖家还会提供一个与Paytm绑定的号码。通常，这些号码是无法访问或不可使用的。他们还会在他们的公共动态上发布“满意客户”和“支付证明”（或完成交易）的照片，这是诱饵的一部分。当私底下被问及真实性时，接下来回复的信息很可能是“没有信任，就没有服务”，然后是“不要浪费时间，只面向真诚的客户”。这些用户明确表示，他们不会见面，也不会参与“现实生活”。

在一个案例中，当记者使用Truecaller验证了这个号码并主动拨打后，一个化名Hitesh的大学男生接了电话，自称是sana_khan_paytm。Hitesh没说什么就挂断了电话，过了一会儿，他就拉黑了这篇报道的一名记者。

手机那头的“性感美女”可能是男性

类似地，一个名为priyanka_paytm_007的用户使用一名“男性管理员”来处理她的帐户。她在电话里声称，她的哥哥经营着那个账户，而她与此事无关。一位名叫paytm_riya_sharma1的用户也一再向记者保证，属于Maharashtra农村地区的电话号码是她“兄弟”的，Paytm账户与之有关联。这名“兄弟”名叫Jayesh（不愿透露姓氏），他表示不知道Riya Sharma是谁，也不愿爽快地承认自己在操纵这个账户。

“我有一种感觉，Paytm上的女孩并不是一个真正的女孩，”一位了解小镇用户行为的孟加拉人表示。由于工作性质，他要求匿名，“相反，很有可能是一些男性在兜售从转售手机或手机商店获得的女性私人内容。”

“给钱你就能在这里获得乐趣”

Sri（全名不详）来自Gujarat农村的一名大学生。下课后，他出售色情图片。“Instagram上到处都是，”他说，“这种情况已经持续了6到8个月，有很多人都有这个需求。”

Sri相当坦率地说，他只是在最大限度地利用这种需求。

Sri和他的同道称自己为“Paytm图片卖家”，粗略搜索一下，就会发现至少有15到20个这样的用户。他们在互联网上搜寻通过WhatsApp或Google Drive发送的图片（包括被认为是复仇色情的内容）。“我不使用真实的图片，”Sri承认，“我只卖在网上能获取到的图片。”

Sri在Instagram上的个人资料中，有很多包装精美的“集锦”。高亮显示允许用户对他们以前的文章或故事进行分组，从而提高了可见性。每一个这样的亮点都为买方提供了一个他/她将要购买的产品的样本，尽管不是全部。然后，买方必须向Sri发送一个直接消息，交易将再次通过Paytm完成。Sri声称，他已完成100-200笔交易，定价在80-300卢布之间。

“买3送1，超值！”

然而，最令人担忧的是儿童色情作品的轻易获取。一位知情人士说：“这一点也不奇怪。它从哪都能获取到，但却以最难以想象的微妙方式出现，你对此毫无办法。这是一个真正的威胁。”

1月27日，Instagram用户paytmgirlnidhi.00上传了一段似乎是关于两个未成年人的性爱视频的截屏。用户的故事写着“#Full_ Vdo_In_100_Rs_Pay_Nd_Take”（大致意思是获取该视频仅需100卢布，即9.5人民币）。幕后黑手仍然存在，这也不是唯一的一个例子，而这些内容甚至被宣传为“买3送1”。

在Instagram上直播

直播功能很受欢迎，吸引了大量用户。1月18日，一位名叫“bastetlana”的俄罗斯用户在Instagram上直播。就在Bastetlana开始直播时，paytm_riya_sharma也开始照搬Bastetlana的直播。对于不知情的观众来说，它可能会让人觉得Bastetlana就是Paytm女孩，这是这些账号操控者用来确认自己确实是女性的一种方法。

直播是获取信任极好的途径。偶尔，这些操控者会加入一个已经在直播的视频，或者更令人担忧的，使用现有的色情视频，通常这些视频分辨率模糊，以显示他们正在直播，而实际上并不是。这是在Instagram上随机搜索“Paytm”时发现的。

尽管Instagram表示，它正在与“社区广泛合作，对他们进行教育”，但它仅限于大城市，与现实状况相去甚远。深入研究表明，在照片分享应用程序上找到黑暗面是多么简单。