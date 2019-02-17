英伟达黄仁勋看好游戏本：游戏领域依然充满活力

【猎云网（微信号：ilieyun）】2月15日报道 （编译：叶展盛）

据外媒报道，1月15日英伟达发布的第四季度（截止1月27日）财报超出了华尔街原本的预期。尽管第四季度不太乐观，但这家显卡及人工智能芯片制造巨头预测未来一年会有所好转，因为游戏笔记本配件的需求仍然会很高。

1月15日英伟达首席执行官黄仁勋在采访中表示，该季度的营收会降低，部分原因在于英伟达只有高端RTX显卡在售。大量的中端显卡滞留在仓库里，导致公司无法在该季度发布新的中端RTX显卡。

这些中端显卡的库存积压，主要由于加密货币的贬值。之前矿工们买了显卡去挖矿，但由于加密货币慢慢被挖完，价格也开始跌落，矿工们对显卡的购买热情也逐渐冷却。

这导致了第四季部分库存销售不完。英伟达首席财务官Colette Kress表示，加密货币的兴起掩盖了游戏行业的趋势，让我们难以分辨出真正的需求。在第一季度之后，这一整年游戏方面的业务会略微减少，但得益于笔记本发货量的增加，未来几个月的业务增长会慢慢恢复。

自一年前以来，整个游戏行业的营收就开始增加。黄仁勋指出，游戏笔记本的业务增长率超过了50%。

他认为，未来一年游戏笔记本会大行其道，据公司了解，将有超过40款基于GeForce RTX 2060显卡的游戏笔记本会在今年发布，这些显卡采用了英伟达最新Turing架构，具备更高的电池使用效率。

他还表示，英伟达会推出自己的云端游戏方案GeForce Now，但这个产品在未来三年并不会对市场产生太大影响。

英伟达认为，除了《战地5》和刚刚发布的《地铁：逃离》，暂时还没有几款游戏能够充分挖掘出RTX的性能。但接下来会有一大批这样的游戏出现，而采用Turing架构的芯片也会为现有的游戏带来优化。