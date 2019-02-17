烟台公益广告牌现“热爱西安”字样，官方回应称系私人制作

IT之家2月17日消息 今日，有网友发现，山东烟台通报公益广告牌出现“热爱西安”字样，并质疑烟台官方“这真是天大的笑话。烟台的领导是西安调过来的吗？现在我们的有些各级干部懒政惰政已经到了什么程度了？”

针对上述情况，烟台市芝罘区世回尧街道办事处今日回应称，此事系个人行为，已对其进行批评教育。

烟台市芝罘区世回尧街道办事处官方微信公众号魅力新城盛世回尧今日发布情况通报。通报称月2日早，接到居民反映，在辖区青华中学东北门东侧栅栏上有一块公益广告牌，其中“烟台市市民文明公约”的内容中出现“热爱西安”字样。办事处立即安排专人到现场查看并进行拆除。经核查确认，该处广告牌非办事处安排制作，且辖区内也未发现类似公益广告牌。因此，办事处向辖区派出所通报了相关情况。经多方查找，于2月16日找到事件当事人唐某某（男，外省在烟务工人员），并确认该事件完全为其个人行为。

据了解，唐某某以在青华中学门口卖食品为生，为防止学生通过栅栏购买其他同行的食品，私自联系广告公司制作广告牌用于遮挡栅栏。在广告牌制作过程中，广告公司直接在网上找到“西安市市民文明公约”，将题目做修改后进行印制。为防止学校拆除，唐某某又让制作方在落款处落“世回尧街道党工委宣”字样。1月31日晚11时许，唐某某自行将该广告牌安装在青华中学东北门东侧栅栏处。目前，公安机关已对当事人进行批评教育，唐某某对其行为造成的不良影响深感后悔。有关部门将根据进一步调查结果作出相应处理。

今后，办事处将加强对辖区内公益广告的监管，也欢迎广大居民对办事处各项工作予以关注。