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Chromebook装非Play商店安卓应用得整机重置，但很快不用这么麻烦了

2019-2-17 14:28:11来源：IT之家作者：浮生责编：浮生评论：

IT之家2月17日消息 Chromebook是搭载谷歌Chrome OS的一些笔记本产品。自从加入安卓应用支持后，Chrome OS和Chromebook的生态系统有了大改观。但是目前，在Chromebook上安装非Google Play商店的应用，还是非常麻烦的。

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像安卓手机一样，在Chromebook上安装非Google Play商店来源的应用必须启用“未知来源”，而Chromebook仅可在设备处于开发者模式（也即关闭“系统验证”）时启用未知来源。

但问题来了，用户在开启或关闭开发者模式的时候，都需要擦除Chromebook整机数据，进行重置。尽管谷歌Chrome OS有着方便的同步体系，但是要这样折腾还是非常不方便的。

据About Chromebook报道，来自Chromium bug tracker社区的消息显示，Chromebook很快就将支持从Play商店外“Sideload”安装安卓应用Apk，而无需开启开发者模式。这一功能有望在Chrome OS 74或75版本中到来。

也就是说，这一功能有望在今年4月或6月到来。但是，开发人员对于该功能的时间表不是很确定，因为由于其他功能的开发优先级，该功能已经被推迟了很多次。

若这一功能实现，Chromebook和安卓生态的整合将会更加紧密。该功能不仅方便使用，还能让普通用户避免受到开发者模式下许多的一些问题影响。

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关键词：ChromebookChrome OS安卓应用

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