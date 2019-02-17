小米产品总监王腾：今年让更多中端机型用上屏幕指纹

IT之家2月17日消息 对于小米来说，当下最重大的机型莫过于小米9了，这款手机将于2月20日正式发布，也就是元宵节之后正式亮相。目前，关于小米9的情况，小米高层也陆陆续续透露了不少消息，包括使用屏幕指纹等。

今日，小米公司产品总监@王腾Thomas在微博再次确认小米9将会使用“FOD（屏幕指纹）”，除了小米9之外，这位产品总监还透露，2019年小米的目标是让更多中端机型也能用上屏幕指纹。

至于小米9的屏幕指纹方案，林斌表示小米9支持第五代屏幕指纹解锁，对比上一代解锁速度提升25%；优化了干手指、低温等使用场景下的体验，解锁率相较于上一代会有所提升；增加夜晚模式，在低光环境下，系统能够自动降低指纹解锁显示区域亮度，相较于上代仅需一半亮度就能解锁。

作为消费者，抛开厂商之间的口水战以及各种营销噱头，在产品上能够实际用上相关技术、并且这项技术能够使得产品更加丰满，比如屏幕指纹能够让全面屏更加极致等，或者用户体验更好，让用户真正体验到高科技带来的方便等，这样的产品自然能够首获消费者的心。

在目前的小米手机产品中，仅有小米8屏幕指纹版支持屏幕指纹，当王腾所言的小米2019年目标实现的时候，屏幕指纹将不再是旗舰机型专属功能，在价格更加实惠的中端机型上，消费者也能够体验到这项科技技术，更多的消费者将能够享受到科技进步带来的便利。