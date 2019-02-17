VAIO官方宣布笔记本新品：久等了，明天见！

IT之家2月17日消息 刚刚，VAIO官方微博宣布，明天将推出新笔记本产品，海报中出现了一款笔记本，推测正是明天要发布的新品。

1月份的时候，VAIO在日本推出了SX14轻薄本产品，这款笔记本配备了14英寸屏幕，重量最低仅有999g。IT之家推测，明天发布的新品有可能就是SX14。

图为SX 14

这款笔记本顶板采用了索尼和东丽共同开发的UD碳材质，轻质且有弹性。官方称，这种材质能让笔记本在缩小屏幕边框的情况下，也能保持同等于甚至高于常规笔记本的刚性。

SX14提供了8代酷睿i3到i7处理器版本，以及4GB到16GB不可扩容的内存，显卡为UHD Graphics 620核显。这款笔记本配备128GB起步的SSD，以及1080P屏，最高可选4K屏。

VAIO是索尼旗下的独立子品牌，2014年2月6日，索尼剥离VAIO业务，Vaio品牌将由Japan Industrial Partners Inc接手运营。随着电脑业务转移到JIP，索尼将不再企划、设计和研发电脑产品。

2017年8月，VAIO召开了主题为“VAIO本能，血脉回归 ”的发布会，发布会上，VAIO官方宣布正式回归中国市场。VAIO回归中国市场带回来了两款系列的笔记本，分别是Z系和S13系列。

目前在京东平台，VAIO旗下拥有VAIO S13、S11、Z系列笔记本产品。