ELEPHONE A6 mini手机视频曝光：侧边指纹+蓝色机身

IT之家2月17日消息 说到ELEPHONE这个国产手机品牌，可能许多国内消费者都会觉得陌生。但是，这家公司其实发布过不少“明星产品”，因为外观设计方面和许多口碑大作神似而受到关注，如神似小米MIX的ELEPHONE S8、vivo NEX/OPPO Find X/小米8/华为P20 Pro合体的ELEPHONE PX、vivo NEX/OPPO Find X合体的ELEPHONE U2 Pro……

今日，外媒Gizchina曝光了ELEPHONE品牌的一款新机A6 mini的视频。从视频中可以了解到，ELEPHONE A6 mini采用了水滴屏设计，因为定位入门级机型，因此该机的边框显得稍宽；机身配色为蓝色，背部纵向设计的双摄+闪光灯；机身右测有音量键+电源键+指纹识别传感器；整体设计上，采用了中框+前后面板设计。

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据报道，ELEPHONE A6 mini将会搭载联发科MT6761处理器（又名Helio A22），配备4 GB RAM和32 GB内部存储，5.71英寸屏幕，1600万+200万后置双摄像头，1600万前置摄像头，3180 mAh电池容量和Android 9.0。外媒预测，这款手机将会在低端市场上掀起一阵风暴，意味着这款手机的价格将会非常低。