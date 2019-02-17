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价格破万！华硕ROG Dominus Extreme主板上架：为28核至强CPU设计

2019-2-17 16:15:59来源：IT之家作者：浮生责编：浮生评论：

IT之家2月17日消息 先前，英特尔Cascade Lake-SP系列处理器的配置已经在网上曝光，其中包括了强大28核的至强（Xeon）W-3175处理器。目前市面上支持这款处理器的主板选择极为稀少。现在，支持该处理器的主板之一华硕ROG Dominus Extreme已经在新蛋（Newegg）上架。

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作为当前支持Xeon W-3175X的少数主板产品之一，这款主板的价格不便宜——高达1799美元（约合人民币12185元）。华硕此前曾表示，这款主板仅提供给OEM，而零售方面还需要观察。

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这款主板提供对W-3175X的全面支持，带有32相供电，附带供电散热。主板采用14×14英寸(35.56×35.56厘米)的超大尺寸EEB/ATX板型，支持连接两个电源，配备12条内存插槽（最大支持192GB内存）、双U.2插槽。

另外，华硕给这款主板提供了BIOS升级，还能支持26核Xeon Platinum 8170、16核Xeon Gold 6142等。这款主板现在已可在新蛋接受预购，22日正式发售，但名额有限、库存未知。虽然这款主板的价格可能已经超过了许多台式整机的价格，但是联想到Xeon W-3175X大约2.6万元起的价格，主板卖这个价好像还说的过去。

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关键词：华硕主板玩家国度CPU

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