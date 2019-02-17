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傅盛：猎豹在美有1000万用户时仅1个员工，只为充门面

2019-2-17 16:31:14来源：新浪科技作者：雪梅责编：孤城评论：

2月17日下午消息，在2019亚布力中国企业家论坛第十九届年会论坛上，猎豹移动董事长兼CEO傅盛提到，自己这两年理解最深的一个词是场景。“你在互联网上是不会去讨论场景这个词的，只讨论一个词叫产品，但当你进入人工智能行业的时候，会发现它跟互联网有一个非常大的不同。”

傅盛举了个例子，猎豹移动在美国有1000万用户的时候，公司在美国只有一个员工，还是为了充门面，虽然有个美国办公室，但经常不来上班

“事实上我们在北京雇了好多北京留学生，那里像一个全球化企业。所以互联网它像是空军，你只要做好一点本地适配就可以了，这和传统做国际化是完全不一样。”傅盛认为，互联网一个最大的特点就是传播信号，它的场景上是被手机或者PC定义得非常严格。

但是人工智能就不同，以前朋友圈里天天在讨论人工智能能不能超过人，而在傅盛这样的从业者看来，人工智能连能不能适应不同场景问题，现在都解决不了。

他表示，人工智能企业面临的一个非常大的难题在于，今天通用型人工智能不存在，而增强型的学术界还在讨论，“我们拿到的是一个非常基本的，有点像原始人拿到石头一样，要去啃骨头。但是要把它做成一个菜谱和解决方案，要花费大量的人力，所以对场景的理解和以前是不一样的。”

傅盛认为，互联网可以是单打独斗，几个人搞个App就能起来，但对人工智能来说，由于有很多场景，就需要找足够多的合作伙伴来一起开发，任何一家公司撑不住这么多场景对细节的要求。“这么多复杂的事情，怎么用蚂蚁雄兵的方式做起来，其实对我们是个极大的考虑。”

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关键词：猎豹傅盛

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