网购车票在机器上取不出怎么办

网络购票是不少消费者进行购票的主要方式，在人们享受这种便利的购票服务的时候，实际体验上也会遇到一些问题，如购票后在机器上不出票。今日，中国铁路官方微信公众号就这一问题给大家进行了科普。

根据中国铁路的消息，不出票的原因及对应的解决方法如下：

过了票面发车时间 ，自动取票机上是无法取出车票的。这时，用户只能在人工窗口取票，并且可以在票面发站改签当日24:00之前的其他列车；

身份证消磁，使用护照、户口本等证件购票 ，在自动取票机上无法取出车票。这时，用户可以在人工售票窗口凭身份证和订单号取票，或者凭护照、户口本等证件和订单号取票；

乘车人信息选错无法出票 ，如用户帮助朋友进行网络购票，但是乘车人选错了，朋友使用身份证取票就会取不出来。这时，用户可以把原票退掉，然后使用乘车人本人的身份证重新购票；

取票机出现故障导致车票卡票或其他原因取不出车票 ，这是用户可以找车站值班窗口，说明情况之后工作人员通过后台操作重新取票；

乘客提交购票信息后，没在规定时间内付款车票返库卖给其他旅客 ，自然不能取票，这时用户可以重新购票。这里有一个提示，购票成功之后会收到通知短信，因此，留意相关短信即可了解自己是否购票成功；

用户订了多张车票，并不小心把票全部取出而忘记取完整的情况下，无法再取票 ，这时相当于用户丢失车票，在指定售票窗口办理挂失补手续即可；

使用学生证购票，并且仍有购票次数的情况下却无法取票，这种情况可能是因为 学生证消磁 引起的。遇到这种情况的学生，可以前往学校学工办进行充磁，再去取票即可。小提示：学生票使用次数为一年四次；

购买的学生票非优惠区间的起始站无法在自动取票机上换取车票，这时需要到车站指定窗口办理补全手续。

需要注意的是，以上解决方法仅适用于在12306官方网站或者App上购票后不出票的情况，使用第三方软件购票出现上述情况将不予受理。

图片来自维基百科