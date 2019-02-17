英国成功测试太空“鱼叉”，清理太空垃圾有办法了

北京时间2月17日报道，一艘名为RemoveDEBRIS的太空飞行器本周向预定目标——一块人造卫星的嵌板发射“鱼叉”工具并且准确击中目标。科学家们以每秒20米的速度向目标发射鱼叉工具并最终精准命中目标，这次试验或预示着人类在大气层外收集太空垃圾的行动能够取得成功。

▲RemoveDEBRIS飞行器以每秒20米的速度向目标发射“鱼叉”并准确击中目标

英国萨里大学太空中心发起的一个国际合作项目负责实施该计划。事实上，上述试验是一项既定研究计划中的第三次行动，按照计划他们还将进行四次发射试验。萨里大学太空中心总监古格列尔莫·阿格利迪在接受记者采访时表示，他们所实施的“鱼叉试验”已经引发外界的高度关注。

他在萨里大学发表的一封声明中说到：“（发射鱼叉）是RemoveDEBRIS承担的要求标准最高的试验任务，事实证明这是一次成功的试验。”太空垃圾清理的另一大选择去年9月，上述试验中所使用的人造飞行器在太空向模拟太空垃圾目标发射了一张“垃圾捕捉网”。

值得一提的是，这项试验前后规划了超过六年时间。这张垃圾捕捉网的长度达到五米，试验过程中其在飞行六米之后包裹住了一个名为CubeSat的微型卫星，后者是为此次试验专门研发的测试卫星。

▲RemoveDEBRIS所发射的太空垃圾网这张垃圾捕捉网还配备有马达驱动的绞盘

在包裹住目标之后，马达会驱动着绞盘收紧网口，从而以保证整张网的闭合。得益于其自带的表面面积巨大的气球，在将目标包裹住之后，这张垃圾捕捉网可以带着目标脱离轨道缓缓飘向大气层并最终在大气层中燃烧销毁。

RemoveDEBRIS太空飞船所装备的摄像头和扫描仪器能够对众多太空碎片进行分析并测算其掠过RemoveDEBRIS时候的速度。去年十月份RemoveDEBRIS开始测试追踪测试目标的能力。该目标最终坠入大气层中燃烧消失。

按照既定计划，今年三月RemoveDEBRIS将迎来最终的任务。RemoveDEBRIS将搭载一张帆完成试验任务，并最终消失在太空中。科学家在RemoveDEBRIS上安装了机械装置，在完成实验任务后，它将展开长度达到一米并自动变硬的帆布。

这块帆布的设计初衷在于能够拖动RemoveDEBRIS飞船快速飞向地球大气层，最终RemoveDEBRIS将会自我分解并且燃烧殆尽，不会为太空新增一块太空垃圾。RemoveDEBRIS在2018以零散的方式被送往国际空间站，宇航员在空间站内对其完成了组装工作。

国际空间站的宇航员将RemoveDEBRIS放入空间站的气闸中随后RemoveDEBRIS被大型机械臂送往空间站之外，其按照特定方向飞行并开展测试任务。

太空垃圾的问题萨里大学参与的上述太空垃圾清理计划获得了欧盟提供的资助，研究人员希望他们所参与的试验任务能够帮助解决地球周围日益严重的太空垃圾问题。通常情况下，太空垃圾被认为是一切人造且不具备实用功能的围绕地球轨道飞行的物体。

RemoveDEBRIS飞行器最终将坠入大气层烧毁科学家预计绕地轨道上存在超过7600吨太空垃圾，一些垃圾的飞行速度甚至比子弹还要快。

根据美国宇航局的说法，如此高速意味着即使是最小的太空垃圾（比如油漆斑点）都有可能撞毁正在运行中的卫星。美国宇航局此前表示，未来几年内有部分宇宙飞船的玻璃需要进行更换，而分析结果显示这些需要被更换的玻璃正是受到了太空中油漆斑点的“攻击”。

欧洲宇航局研究发现，即使是一颗弹珠大小的太空碎片也会对其他太空飞行器造成严重伤害在太空中存在着超过50万块体积大于弹珠的太空垃圾，而体积小于弹珠的太空垃圾数量更是多到以百万计。

欧洲航天局就指出，在太空中直径超过1厘米的物体就能造成致命性的破坏。该局还发现直径超过10厘米的物体如果在太空中撞击到其他物体，对方可能会遭遇“灾难性的解体”。