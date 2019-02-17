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编程语言流行指数二月榜单发布：Python超越Java升至第一位

2019-2-17 17:49:41来源：IT之家作者：阿迷责编：阿迷评论：

IT之家2月17日消息 日前，编程语言流行指数（PopularitY of Programming Language，简称PYPL）公布二月榜单，这其中包含编程语言、IDE、ODE（Online IDE）和数据库四个子榜单。其中Python语言在二月份超越Java成为最流行的编程语言

PYPL是非常流行的参考指标，其榜单数据的排名均是根据榜单对象在谷歌上相关的搜索频率进行统计排名，原始数据来自谷歌趋势，也就是说某项语言或者某款IDE在谷歌上搜索频率越高，表示它越受欢迎。

在二月榜单中，变化最大的无疑是编程语言排行榜，在过去的二月份，Python流行度上升5.2个百分点，超越Java成为最流行的编程语言。另外，PHP整体流行度下跌1.2个百分点，这让JavaScript和C#排名顺势上升。榜单前二十名分别为Python、Java、JavaScript、C#、PHP、C/C++、R、Objective-C、Swift、MATLAB、TypeScript、Ruby、VBA、Scala、Kotlin、Visual Basic、GO、Perl、Rust、Lua。

在最受流行的IDE榜单中，微软Visual Studio依旧霸榜，Eclipse作为Java开发主力保持第二位置，Android Studio上月大涨6.1个百分点。IntelliJ作为近几年快速崛起的高效Java开发IDE在二月份上涨势头很猛，同时微软推出的Visual Studio Code也成为过去一段时间脚本语言和网页开发的快速崛起者。前二十名分别为Visual Studio、Eclipse、Android Studio、NetBeans、IntelliJ、Visual Studio Code、Sublime Text、PyCharm、Atom、Xcode、Code::Blocks、Vim、Xamarin、PHPStorm、Komodo、Qt Creator、EMACS、Geany、JDeveloper、MonoDevelop。

数据库方面，二月份整体变化并不大，Oracle、MySQL和SQL Server依旧霸榜。另外，Redis的影响力这几年也在快速提高。前20名排名如下：Oracle、MySQL、SQL Server、PostgreSQL、MongoDB、Firebase、ElasticSearch、Splunk、Redis、Apache Hive、SQLite、DB2、SAP HANA、MariaDB、Teradata、FileMaker、DynamoDB、Solr、Firebird、Sybase。

在线IDE在国内流行度还不是很高，但是PYPL也同样给出了过去的一个流行趋势，Cloud9，JSFiddle 和 Koding位列前三。

虽然各类榜单统计口径不经相同，但是主流的编程语言、IDE、数据库的开发人员人数基本上都是相同的，这份榜单还是有一定的参考意义。

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关键词：PythonjavaC语言Visual Studio

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