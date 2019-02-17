OPPO折叠屏手机新专利曝光

IT之家2月17日消息 去年11月，OPPO的一项关于折叠屏手机的专利遭到曝光，透露了一些OPPO研究折叠屏手机的信息。目前，OPPO一份更新的关于折叠屏手机的专利再次被曝光，展示了该公司关于折叠屏手机的新思考。

▲去年曝光的旧的专利图

从91mobiles曝光的OPPO折叠屏新专利设计图来看，在屏幕一侧留有听筒、前置摄像头等元器件开孔，其中的摄像头可以在手机折叠之后充当后置摄像头；展开形态下，背部也有两个大圆形开孔，有可能是为摄像头开孔准备，这样设备在折叠和展开形态下都能够进行拍摄。手机的背板中间折叠处还留有明显的铰链设计。

▲新曝光的专利图

对于折叠屏手机，OPPO的产品经理向荷兰科技网站Tweakers证实，OPPO将于今年2月在移动世界大会推出可折叠智能手机。但是，OPPO副总裁沈义人曾表示，“我觉得折叠屏没有解决究竟能给用户带来交互上或者体验上的提升问题之前是没有特别大的价值的。”

目前，关于折叠屏手机的应用还处在探索之中，解决给用户带来的交互上或者体验上的提升问题还需要市场的实际检验，因此，根据沈义人的言论，即便在MWC2019上能够见到OPPO的折叠屏手机，很大可能也仅仅是展示原型机，并不会大规模上市，甚至不会上市。

而OPPO关于折叠屏手机的专利陆续曝光，并且全新的OPPO Limn商标也很有可能就是为了折叠屏手机所准备，体现了OPPO在折叠屏手机方面的探讨和准备，因此，当OPPO推出面向市场的折叠屏手机产品之时，消费者有可能会体验到OPPO去年发布Find X的时候的那种惊艳感。